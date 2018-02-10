СМИ сообщили о нескольких сбитых сирийскими ПВО истребителях Израиля

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Сирийские ПВО сбили несколько военных самолетов Израиля, атаковавших военную базу в центральной части страны. Информацию об этом распространило сирийские информагентство SANA со ссылкой на военные источники, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось об одном сбитом истребителе ВВС Израиля, который нанес авиаудар по базе в ответ на перехват иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии. Оба пилота выжили и сейчас находятся в госпитале.

В сирийских СМИ авиаудар со стороны Израиля назвали «актом агрессии», в ответ на который было сбито «более одного самолета». Никаких подробностей в материале информагентства SANA не приводится.