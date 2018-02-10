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Политика

Военные Израиля опровергли обвинения в эскалации ситуации в Сирии

10 февраля 2018, 13:32

По словам представителя командования ВС Израиля, авиаудары по территории Сирии носили оборонительный характер.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Представитель израильского армейского командования Йонатан Конрикус прокомментировал авиаудары Израиля по военной базе в Сирии, откуда, по мнению израильских военных, был запущен иранский беспилотник, пересекший границу страны. По его словам, Израиль не намерен разжигать конфликт в Сирии, авиаудары же были продиктованы необходимой самообороной.

«Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории. Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать. Однако мы не стремимся к эскалации», — сказал подполковник на встрече с журналистами. При этом он подчеркнул, что Израиль произвел необходимые оборонительные действия, «спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана».

Израильский военный также отметил, что, с точки зрения израильтян, инцидент еще не исчерпан. 


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