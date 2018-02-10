В Израиле сбит запущенный из Сирии иранский беспилотник

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). ВВС Израиля на границе своей страны сбили запущенный с территории Сирии иранский беспилотник. Во время ответной атаки израильские военные потеряли истребитель F-16, сообщает РБК со ссылкой на издание Haaretz.

Израильский военный самолет был сбит, когда ВВС страны атаковали «иранские системы управления» беспилотниками. По наносившим удары израильским самолетам сработала сирийская система ПВО.

Истребитель потерпел крушение в северной части страны, оба пилота катапультировались и были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.