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Политика, Происшествия

ВВС Израиля уничтожили в Сирии иранские беспилотники

10 февраля 2018, 17:09

БПЛА якобы использовались для наблюдения за боевиками ИГ*.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). ВВС Израиля атаковали базировавшиеся на авиабазе T4 в сирийской провинции Хомс беспилотники, использовавшиеся для наблюдения за боевиками запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*.

Это утверждается в заявлении, распространенном Оперативным штабом союзников Сирии, передает РИА «Новости».

Беспилотные летательные аппараты сыграли большую роль в освобождении от террористов восточных регионов Сирии, отмечается в заявлении. При этом сообщения израильской стороны о нарушении дроном воздушного пространства Израиля названы «ложью и искажением реальности».

По информации телеканала Al-Jazeera, в результате авиаударов израильтян авиабаза T4 выведена из строя, ее диспетчерская вышка разрушена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля выложила видеозапись уничтожения нарушившего воздушное пространство страны беспилотника и атаки на центр управления БПЛА. 

Ранее стало известно, что сирийской ПВО удалось сбить один истребитель АОИ F-16I Sufa, который упал на территории Израиля. Оба пилота госпитализированы. В ответ израильтяне нанесли удары по 12 целям на территории Сирии, в том числе – по трем зенитно-ракетным батареям и четырем иранским объектам.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена. 


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