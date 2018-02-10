ВВС Израиля уничтожили в Сирии иранские беспилотники

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). ВВС Израиля атаковали базировавшиеся на авиабазе T4 в сирийской провинции Хомс беспилотники, использовавшиеся для наблюдения за боевиками запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*.

Это утверждается в заявлении, распространенном Оперативным штабом союзников Сирии, передает РИА «Новости».

Беспилотные летательные аппараты сыграли большую роль в освобождении от террористов восточных регионов Сирии, отмечается в заявлении. При этом сообщения израильской стороны о нарушении дроном воздушного пространства Израиля названы «ложью и искажением реальности».

По информации телеканала Al-Jazeera, в результате авиаударов израильтян авиабаза T4 выведена из строя, ее диспетчерская вышка разрушена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля выложила видеозапись уничтожения нарушившего воздушное пространство страны беспилотника и атаки на центр управления БПЛА.

Ранее стало известно, что сирийской ПВО удалось сбить один истребитель АОИ F-16I Sufa, который упал на территории Израиля. Оба пилота госпитализированы. В ответ израильтяне нанесли удары по 12 целям на территории Сирии, в том числе – по трем зенитно-ракетным батареям и четырем иранским объектам.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.