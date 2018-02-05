Погибший в бою пилот сбитого в Сирии самолета удостоился звания Героя России

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Пилот российского штурмовика Су-25, который был сбит боевиками в Сирии, представлен к присвоению звания Героя России посмертно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Майор Роман Филипов погиб в бою. Вчера стало доступно видео с места событий. После того как летчик катапультировался из самолета, подвергшегося атаке из переносного зенитно-ракетного комплекса, он приземлился на территорию, подконтрольную боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и). На земле он продолжил сражаться, был тяжело ранен, после чего подорвал себя гранатой.

Боевики сбили российский самолет 3 февраля в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за атаку взяла на себя «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ – прим. Т-и).