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Политика

Катапультировавшийся из сбитого в Сирии российского Су-25 пилот погиб в бою

3 февраля 2018, 20:35

Предположительно, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Пилот российского самолета, сбитого в Сирии, который успел катапультироваться перед крушением, погиб в бою с боевиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

До того как покинуть свой штурмовик Су-25, летчик доложил, что катапультируется в районе, который находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и).

Сотрудники Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции прикладывают усилия, чтобы вернуть тело летчика на родину.

Предположительно, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.


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