Катапультировавшийся из сбитого в Сирии российского Су-25 пилот погиб в бою

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Пилот российского самолета, сбитого в Сирии, который успел катапультироваться перед крушением, погиб в бою с боевиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

До того как покинуть свой штурмовик Су-25, летчик доложил, что катапультируется в районе, который находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и).

Сотрудники Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции прикладывают усилия, чтобы вернуть тело летчика на родину.

Предположительно, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.