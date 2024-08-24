Зяббаров: Темпы уборки урожая отстают от графика из-за неблагоприятной погоды

В Татарстане темпы уборки урожая зерновых отстают от графика из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На сегодняшний день обмолочено 606 тыс. гектаров зерновых культур, что составляет 46% от плана. Намолочено 1 млн 820 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность достигает 30 центнеров с гектара, сообщил докладчик.

При этом в прошлом году в Татарстане на текущую дату было собрано уже 3 млн 415 тыс. тонн зерна и обмолочено 90% занятых зерновыми площадей.

Озимая пшеница обмолочена на пощади 370 тыс. гектаров, или 84%, с урожайностью 31 ц/га, рожь — на 75% с урожайностью 25 ц/га, горох — на 62% с урожайностью 19 ц/га. Еще предстоит обмолотить 715 тыс. га зерновых культур, уточнил министр.

В Сармановском, Заинском и Муслюмовском районах республики хозяйства «Агросилы» уже начали копку сахарной свеклы, урожайность с убранных площадей равняется 412 ц/га. Всего предстоит выкопать 55 тыс. гектаров. Заинский сахарный завод предполагается запустить 25 августа, а Буинский — 1 сентября, пояснил Зяббаров.

Под урожай 2024 года застраховано 692 тыс. гектаров — это 26% всех посевных площадей. Работают две программы — страхование от ЧС регионального характера и страхование от комплекса опасных явлений. От ЧС застраховано 341 тыс. гектаров, от комплекса опасных явлений — 351 тыс., уточнил руководитель Минсельхозпрода Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что аграрии республики рассказали о работе по уборке урожая в условиях непогоды.