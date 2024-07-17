Альтернатива для хранения зерна и интерес к Китаю: в Татарстане началась уборка урожая

В Татарстане 13 районов приступили к уборке зерновых культур

Фото: Салават Камалетдинов / Татар-информ

«Установилась жаркая погода, которая ускоряет созревание хлебов»

В Татарстане 13 районов приступили к уборке зерновых культур. Уже собрано 22 тыс. тонн зерна при средней урожайности 35 ц/га, сообщил сегодня начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

Одними из первых эту работу начали аграрии Сармановского, Буинского, Алексеевского, Дрожжановского, Алькеевского и Муслюмовского районов.

«В последние дни установилась жаркая погода, которая ускоряет созревание хлебов. Влажность зерна на сегодня составляет от 20 до 40%. Однако есть отдельные участки полей, где влажность 14%», – отметил Садыков.

Всего аграриям предстоит собрать зерновые с площади более 1,3 млн га, кукурузу – с 35 тыс. га, масличные культуры – с 482 тыс. га. Сахарная свекла посеяна на площади 55 тыс. га, картофель – 4,3 тыс. га, овощи – 1,9 тыс. га.

Ирек Садыков: «В последние дни установилась жаркая погода, которая ускоряет созревание хлебов» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Прогноз на урожай спикер не дал, но заметил, что он должен быть неплохим. «По озимым урожай неплохой, по яровым пока формируется. В целом по республике потребность – 3,2 млн тонн зерна. Думаю, что растениеводческой продукцией в этом году мы полностью себя обеспечим», – заявил он.

Садыков также напомнил, что майские заморозки повредили посевы на площади 11 тыс. га. Они были пересеяны. В основном пострадали озимая пшеница, яровой рапс и сахарная свекла.

«Остатков зерна прошлого года больше у крупных компаний»

Вместе с тем на элеваторах в Татарстане все еще хранится 1 млн 50 тыс. тонн зерна прошлого года. А на складах хозяйств – 150 тыс. тонн.

«Остатков зерна прошлого года больше у крупных компаний. При этом цены на зерновые сейчас неплохие – на пшеницу 3-го класса средняя закупочная цена составляет 14 тыс. рублей за тонну», – рассказал Садыков.

Проблем с хранением нового урожая в республике возникнуть не должно. На данный момент подготовлены все 387 сушильных комплексов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Проблем с хранением нового урожая в республике возникнуть не должно. На данный момент подготовлены все 387 сушильных комплексов. В высокой степени готовности находятся 44 элеватора, в которых можно хранить 2,6 млн тонн зерна. Складские помещения хозяйств рассчитаны на хранение 2,2 млн тонн зерновых.

«Альтернативой для размещения зерна нового урожая могут стать полимерные рукава, которые активно используются в последние годы. Это прочные полиэтиленовые мешки. Эту технологию используют крупные предприятия», – уточнил начальник отдела министерства.

В прошлом году по такой технологии было заложено 422 тыс. тонн зерна, или 12% от общего сбора.

«Технология упрощает логистику, снижает задержку уборочного комплекса. В этом году, наверное, даже увеличим объемы хранения зерна, поскольку предприятия планируют использовать эту технологию», – подчеркнул спикер.

На уборочных работах в этом году будет задействовано 3,4 тыс. комбайнов Фото: © «Татар-информ»

«На сегодня перебоев с горюче-смазочными материалами нет»

На уборочных работах в этом году будет задействовано 3,4 тыс. комбайнов. Они способны обмолачивать до 60 тыс. га в сутки. Однако нагрузка на один комбайн будет значительная – 460 га при норме 350 га, сказал Садыков.

Он пояснил, что с каждым годом парк сельхозтехники изнашивается, поэтому и возрастает нагрузка. А из-за дороговизны машин хозяйства смогли купить в этом году только 50 новых комбайнов. В прошлом году было закуплено 95 единиц.

На прошлой неделе прошла проверка техники. Весь уборочный комплекс хорошо подготовлен в Актанышском, Азнакаевском, Атнинском, Буинском, Балтасинском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Заинском, Муслюмовском, Новошешминском, Тетюшском и Тюлячинском районах.

«На сегодня перебоев с горюче-смазочными материалами нет», – заметил спикер.

В Татарстане также идет заготовка кормов для поголовья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«55 тыс. га озимых убрано на корма, потому что нет запасов»

В Татарстане также идет заготовка кормов для поголовья. В этом году планируется сформировать полуторагодовой запас. Это связано с тем, что сейчас прошлогоднего корма практически не осталось.

Готовятся в республике и к севу страховых культур – озимых. Их планируется посеять с 10 августа по 5 сентября. «Если прошлой осенью было посеяно 550 тыс. га озимых, то 55 тыс. га в этом году убрано на корма, потому что нет запасов», – отметил Садыков.

Он подчеркнул, что сейчас у аграриев наступил «очень жаркий период». Им необходимо в сжатые сроки и без потерь собрать урожай, качественно провести сев озимых культур и обработку почвы, а также заготовить достаточное количество кормов.

«В июне прошли дожди, увлажненность неплохая. Пошла вторая волна сорняков. В связи с этим появились новые несозревшие побеги. Мы предлагаем проводить отдельную уборку зерновых культур и запустить все имеющиеся сушильные комплексы, чтобы вовремя просушить зерно и заложить его», – заявил начальник отдела министерства.

Альберт Кадыйров: «У каждого государства есть свои требования к качеству и безопасности зерна. На сегодня нотификаций от стран-импортеров к качеству российского зерна, отправленного из Татарстана, не поступало» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Большой интерес у сельхозпредприятий к рынкам Китая»

Каждый год экспорт зерна из Татарстана увеличивается. Так, на 17 июля прошлого года было экспортировано 40 тыс. тонн зерна, а на сегодня уже 60 тыс. тонн, сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров.

С января по июнь татарстанское зерно было отгружено в Беларусь, Азербайджан, Латвию, Казахстан, Таджикистан, Польшу, Турцию, Саудовскую Аравию, Египет.

«Открываются новые рынки. Большой интерес у сельхозпредприятий к рынкам Китая. Проводится мониторинг компаний, предприятий для их аттестации для экспорта продукции в Китай. У каждого государства есть свои требования к качеству и безопасности зерна. На сегодня нотификаций от стран-импортеров к качеству российского зерна, отправленного из Татарстана, не поступало», – рассказал спикер.

По его словам, другие регионы России тоже не заявляли, что зерно из Татарстана поступило с карантинными объектами или болезнями, ухудшающими его качество.

Татьяна Менликиева напомнила, что в этом году в России утвержден обязательный государственный мониторинг качества пшеницы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева напомнила, что в этом году в России утвержден обязательный государственный мониторинг качества пшеницы. Результаты исследований вносятся федеральную государственную систему «Зерно». И только после этого сельхозпроизводитель может реализовать зерно. Без этой процедуры продать зерно невозможно.

«Госмониторинг проводится на безвозмездной основе, для аграриев он бесплатный. Весь валовой сбор зерна в республике должен пройти через наш филиал. Уже есть первые результаты по зерну из Дрожжановского района. Результаты соответствуют пшенице 3-го класса, отмечена высокая клейковина. Начали хорошо», – подчеркнула Менликиева.