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Аграрии Татарстана рассказали о работе по уборке урожая в условиях непогоды
Несмотря на резкие изменения погоды в Татарстане продолжается уборочная кампания, стартовавшая в середине июля. На сегодняшний день обмолочено 194,4 тысячи гектаров из засеянных 1,3 млн гектаров.
В прошлом году, который считается засушливым, хлеборобам удалось заполнить закрома Татарстана богатым урожаем – 3,7 миллиона тонн зерна. В этом году погода с начала старта уборочной кампании была благоприятной, но солнечные дни быстро сменились непогодой.
Последние дни июля сопровождались сильными дождями, которые сменялись ливнями с градом. Это негативно влияет на работу в поле, а также ухудшает качество зерна, повышая его влажность. Сколько же в Татарстане успели убрать хлеба, как работают аграрии в условиях непогод, вы узнаете из материала газеты «Республика Татарстан».
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