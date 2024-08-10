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Экономика 10 августа 2024 11:52

Минсельхозпрод Татарстана назвал районы с высокой урожайностью зерновых

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Минсельхозпрод Татарстана назвал районы с высокой урожайностью зерновых
Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

На сегодня в Татарстане в рамках уборочной кампании обмолочено 397 тыс. га зерновых культур, это 30% от плана. Намолочено 1 млн 235 тыс. тонн зерна, доложил на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Средняя урожайность превышает 31 ц/га. Высокие показатели отмечаются у Тетюшского района — 47 ц/га. Аграрии Мензелинского, Аксубаевского и Заинского районов с гектара намолачивают около 39 центнеров.

Из предстоящих объемов уборки значительные площади обмолочены в Алькеевском, Аксубаевском, Кайбицком, Алексеевском, Спасском, Нижнекамском районах — более 40% площадей зерновых, сообщается на сайте Раиса РТ.

Совещание со всеми районами республики провел Раис Рустам Минниханов.

#Сельское хозяйство #урожайность зерновых #марат зяббаров #минсельхозпрод рт
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