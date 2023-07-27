Зяббаров: Страны Африки проявили интерес к татарстанскому продовольствию

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Африканские страны заинтересованы в поставках продовольствия и продукции длительного хранения из Татарстана. Этот вопрос ставился на каждой из встреч Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках саммита «Россия — Африка», рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Еще одно важное направление сотрудничества — подготовка специалистов сельскохозяйственных направлений. «Такая работа у ведется, она будет продолжаться. Рустам Минниханов всем нам сегодня дал поручения — усилить работу, сформировать рабочие группы, а также делегации от Татарстана во главе с профильными министрами. Будут поездки в те страны Африканского континента, которые нам интересны для взаимодействия», — цитирует министра пресс-служба руководителя РТ.

По словам Зяббарова, вопросом номер один для развития сотрудничества с Африкой остается логистика. «Африканский континент — большой. Есть страны, которые находятся ближе, например, Египет, есть те, которые расположены дальше. В любом случае вся эта работа будет проделана. В ближайшее время мы сформируем „дорожную карту“ и начнем в соответствии с ней работать», — объяснил он.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Мавритании, главами МИД Анголы и Туниса.