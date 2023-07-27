«Нужно искать новые точки»: РТ и Тунис создают рабочие группы для усиления сотрудничества

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МИД Туниса Набилем Аммаром. На полях саммита «Россия — Африка» стороны обсудили расширение двухстороннего сотрудничества и договорились создать рабочие группы по различным направлениям.

По итогам прошлого года товарооборот РТ и Туниса составил 12,6 млн долларов, а лишь за первый квартал 2023-го уже превысил эту сумму и достиг 20 млн.

«Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок в Тунис нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе судов, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров. Также и во встречных поставках из Туниса — продовольствия, фруктов, овощей, морепродуктов, товаров легкой промышленности и других товаров», — заявил руководитель Татарстана.

Он отметил, что Тунис — важный партнер России. Их объединяют единые взгляды на урегулирование кризисных, конфликтных ситуаций, общий подход ко многим международным проблемам.

Как отметил Рустам Минниханов, по поручению Президента России Владимира Путина он возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». «Среди основных её задач — всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживанию экономического сотрудничества. Мы благодарны за вклад Туниса в работу Группы», — добавил Раис РТ.

Помимо этого, участники встречи обсудили расширение контактов в научно-образовательной сфере, культуре, туризме. «Нам нужно искать новые точки соприкосновения, — сказал Рустам Минниханов. — Туристический и культурный обмен, возможности спорта — все это имеет большие перспективы».

В свою очередь, Набиль Аммар заявил, что принимает приглашение на международный форум «Россия — Исламский мир. KazanForum» в 2024 году.