Ангола заинтересовалась опытом Татарстана в нефтепереработке

Ангола — один из крупных производителей нефти в Африке. Татарстан готов рассмотреть возможность сотрудничества в данном направлении, заметил Раис республики Рустам Минниханов на встрече с главой МИД Анголы Антониу Тете.

По словам руководителя РТ, сотрудничество сторон пока незначительно. «В разное время в Анголу поставлялись большегрузы, производимые в Татарстане. Ваша страна — крупнейший после Нигерии производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению», — заметил он.

Кроме того, есть большой потенциал для развития связей между татарстанскими и ангольскими нефтеперерабатывающими, нефтехимическими, энергетическими, машиностроительными IT- и другими компаниями. Многие индустриальные центры и промышленно развитые регионы России готовы к сотрудничеству с Анголой.

«Для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, взаимодействие с которым во всех областях требует более активного развития. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества Татарстана с Анголой в рамках дружественных российско-ангольских отношений», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Антониу Тете отметил, что Ангола заинтересована в изучении промышленного потенциала Татарстана, в особенности его опытом в разведке и добыче углеводородного сырья, нефтепереработке, сельском хозяйстве и подготовке специалистов. «Сейчас открыты несколько новых нефтеперерабатывающих производств, что является выгодным для нас. Мы хотим повысить как эффективность добычи нефти, так и качество ее переработки», — объяснил министр.

Раис Татарстана заметил, что республика обладает огромным опытом добычи и переработки углеводородов. На сегодня в регионе есть производства с глубиной переработки сырья до 99%. Имеется в РТ и большое количество вузов, успешно обучающих иностранных студентов.

«У нас есть много точек для сотрудничества с выгодой для обеих сторон», — резюмировал руководитель Татарстана.