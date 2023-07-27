Минниханов: Татарстан готов способствовать укреплению отношений между РФ и Мавританией

Татарстан готов способствовать укреплению российско-мавританских отношений. Перспективными направлениями для этого могут стать энергетика, машино- и автомобилестроение, IT, фармацевтика и другие отрасли, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Премьер-министром исламской республики Мохаммедом Ульд Билалом.

Встреча прошла в рамках экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

«Африка уникальна по природным богатствам и потенциалу рабочей силы. Ее роль в системе мировой экономики и международных отношений продолжает поступательно расти. В последние годы Африканский континент демонстрирует внушительные темпы экономического роста. Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле», — заметил руководитель Татарстана.

Мохаммед Ульд Билал, в свою очередь, заметил, что Мавритания — развивающаяся страна, которая нацелена на развитие сырьевой промышленности. «Взаимовыгодное сотрудничество было бы для нас ценным, ваши знания и опыт востребованы и необходимы. Особенно сегодня, когда мы намерены минимизировать экспорт сырья, сосредоточившись на его переработке внутри страны», — подчеркнул он.

Мавританский Премьер добавил, что предложит бизнес-кругам наладить сотрудничество с коллегами из Татарстана. Одной из возможностей ознакомиться с потенциалом РТ для них могут стать международные мероприятия, в том числе KazanForum.

Раис Татарстана подтвердил заинтересованность в развитии отношений. «Мы ждем ваши бизнес-делегации в Татарстане», — сказал он.

Также Мохаммед Ульд Билал рассказал о своей встрече с Президентом России Владимиром Путиным и отметил, что получил на ней много интересной и полезной информации о России.