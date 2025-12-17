Наращивать объемы молока в РТ планируют за счет строительства комплексов для коров

Ввод новых животноводческих комплексов в Татарстане позволит ежегодно увеличивать производство молока на 3%. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Согласно национальным целям, Татарстан к 2030 году должен производить до 2,6 млн тонн молока, это 114% к 2024 году. И ежегодный прирост производства должен составлять 52 тыс. тонн», – рассказал он.

Для достижения этой цели в республике планируется продолжить работу по модернизации и строительству высокотехнологичных комплексов, по внедрению прогрессивных информационных технологий в молочном животноводстве, отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

«Благоприятные цены на молоко в прошлом году позволили вести активную работу по строительству животноводческих комплексов», – подчеркнул он.

По словам Баязитова, за пять лет в Татарстане построено 113 молочных ферм на 62 тыс. ското-мест. В этом году введено 13 молочных комплексов более чем на 7 тыс. коров.

«На разных стадиях реализации находятся 26 объектов животноводства на 23 тыс. коров», – заключил он.