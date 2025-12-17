news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 17 декабря 2025 12:38

В Татарстане производство молока за год увеличилось на 3,6%

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане за 11 месяцев произведено более 2,1 млн тонн молока, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В сельхозорганизациях идет прирост – на 7,8%. Однако сейчас наблюдается отрицательная динамика в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах», – рассказал он.

По словам Баязитова, за последние пять лет в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах республики производство молока увеличилось на 31%.

«В прошлом году Татарстан занял первое место в России по производству молока, от республики – 6,7% от общего объема. До 65% денежной выручки от реализации сельхозпродукции приходится на животноводство, из них половину составляют доходы от молока. И молочное скотоводство – одна из ключевых точек роста», – подчеркнул он.

Замминистра отметил, что Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. При этом молока производится выше нормы потребления на 61%.

#производство молока в татарстане #Сельское хозяйство #Экология
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025