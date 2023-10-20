Звезды оперы и жажда «свежей крови»: с чем начинает сезон татарский театр Джалиля

Театральный сезон Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля начал с премьеры историко-биографического балета «Иакинф»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Балет и оперу – молодым!

Театральный сезон Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля начал с премьеры историко-биографического балета «Иакинф». В самом театре постановку относят к национальному балету, а для зрителя главные ее преимущества – нетривиальность сюжета, а также музыки и хореографии, которые пронизаны китайскими мотивами. Трехактная постановка оставила почтенную публику преимущественно довольной, но театр, рассказал «Татар-информу» заместитель директора Юрий Ларионов, твердо намерен расширять охват своих потенциальных зрителей, причем за счет молодежи.

«Сейчас в наш театр ходит постоянный зритель – это работники искусства, культуры, медики, технический персонал... Мы для себя определили, что это примерно тысяч сто человек постоянной публики. Это люди, которые без театра просто жить не могут, у них зависимость такая – ходить в театр. Не каждый ведь пойдет», – сказал Ларионов.

При этом, уверен замдиректора ТАГТОиБ, каждый спектакль в театре оперы и балета следует посмотреть не менее десяти раз – «тогда ты влюбишься в этот жанр». Чтобы классическое искусство давалось проще поколению XXI века, в октябре запустили проект «Театр – молодым». Рассчитывают, что зрители от 14 лет, воспользовавшись Пушкинской картой, научатся понимать, ценить и интересоваться высоким академическим искусством благодаря посещению закулисья театра – сеансам присутствия на открытых генеральных репетициях.

Юрий Ларионов: «Примерно тысяч сто человек постоянной публики. Это люди, которые без театра просто жить не могут, у них зависимость такая – ходить в театр» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Дробно «переваривать» контент молодежи будут помогать лекторы – молодые музыковеды, выпускники или студенты Казанской консерватории, с которыми можно будет обсудить любой непонятный нюанс о спектакле или возникший вопрос. Проект позволяет заглянуть в закулисье постановок «Сююмбике», «Лебединое озеро», «Травиата», «Риголетто», «Шурале»… Подглядывать за репетицией можно, правда, не полностью, а только в течение часа. Сами визиты молодых зрителей запланированы за час-два до спектаклей. Практику открытых репетиций с заполнением до 500 мест партера намерены обкатывать до конца сезона.

Уровень фестивальный, билеты недорогие

В ноябрьской афише театра – «Тоска» (4 ноября), «Турандот» (8 ноября), «Травиата» (10 ноября), «Риголетто» (12 ноября) и «Борис Годунов» (23 ноября).

В «Борисе Годунове» главную партию будет исполнять в этом сезоне, как и предыдущие 20 лет, солист Большого театра Михаил Казаков. На прошедшем в феврале Шаляпинском фестивале артисту вручили медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан», и театр планировал, что в новом сезоне Бориса Годунова споет уже Алексей Тихомирнов, уроженец Казани, заслуженный артист Татарстана, солист московского музыкального театра «Геликон-опера». Пока планам оказалось не суждено сбыться.

На прошедшем в феврале Шаляпинском фестивале Михаилу Казакову вручили медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Договоренность с Лешей Тихомирновым была, да – он дал свое принципиальное согласие. Мы долго ждали, когда окончательно договоримся – не получилось. Я очень хотел показать Лешу в этой партии, он не смог, к сожалению, в это время», – констатировал Юрий Ларионов.

Тем не менее, подчеркнул собеседник, звездный исполнительский состав в ноябре – как на фестивале! Так, партию Тоски поет Елена Михайленко, солистка «Геликон-оперы». Партию Марио Каварадосси – Ахмед Агади из Мариинки, барона Скарпиа – Станислав Трифонов из Большого театра. Дирижировать «Тоску» будет приглашенный из Азербайджана Эйюб Кулиев.

Главную партию в «Турандоте» исполнит Зоя Церерина, гастролировавшая по всему миру, в том числе выступавшая на сценах Театра Сан-Карло в Неаполе, Оперного театра Бонна, Оперного театра Дортмунда, Большого театра Варшавы. Ахмет Агади будет задействован и в этом спектакле – в партии Калафа. Тимура в постановке сыграет солист Большого театра Беларуси Андрей Валентий. Дирижировать снова будет Эйюб Кулиев.

В «Травиате» партию Виолетты Валери исполнит Лидия Светозарова из «Геликон-оперы», а вот с партиями Жоржа Жермона и Альфреда еще не определились Фото: kazan-opera.ru

В «Травиате» партию Виолетты Валери исполнит Лидия Светозарова из «Геликон-оперы», а вот с партиями Жоржа Жермона и Альфреда еще не определились. Есть вероятность, что Альфреда споет Алексей Неклюдов – солист московского театра «Новая опера». Дирижировать постановкой будет Андрей Аниханов (Санкт-Петербург).

Из приглашаемых артистов в «Риголетто» – Нурлан Бекмухаметов из «Новой оперы» в партии Герцога, Михаил Колелишвили из Мариинского театра в партии Спарафучиле и дирижер из Питера Андрей Аниханов, в «Борисе Годунове» – солистка московского театра Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Лукаш в партии Марии Мнишек, Роман Муравицкий из Большого театра в партии Шуйского, Елена Витман из Мариинского театра в партии Шинкарки, дирижер «Новой оперы» Василий Валитов.

«Эти составы – как будто сезон гастролей различных театров!», – считает Ларионов.

Ноябрьскую афишу театра, отметил он, смело можно было бы назвать фестивалем, но театр не идет на это, чтобы все-таки зритель мог «по цене чуть меньше, чем фестиваль, познакомиться с искусством замечательных солистов».

«У нас нет права поднимать цены на такой уровень, чтобы зритель перестал ходить в театр. Другие театры по 7 тысяч билеты продают, Новосибирск – 12 тысяч! К сожалению, билеты недорогие, потому что они соответствуют уровню зарплаты тех, кто посещает театр. И мне жаль всех тех, кто не ходит в наш театр, – жаль, что они этого не видят», – подчеркнул Юрий Ларионов.

Впервые как самостоятельный коллектив предстанет перед публикой хор оперного театра Казани. Спустя почти век впервые же прозвучит в полном варианте «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова Фото: kazan-opera.ru

Без «Алтынчеч», но с «Греком Зорбой» и новой Авророй

С началом декабря впервые как самостоятельный коллектив предстанет перед публикой хор оперного театра Казани. Спустя почти век впервые же прозвучит в полном варианте «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, исполняемое а капелла. Этим полуторачасовым концертом 4 числа ТАГТОиБ соучаствует в фестивале «Рахманинов. Грани».

В декабре же, 8 и 9 числа, состоится уже восьмой фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле /Ветер перемен». В этом году, заверил Ларионов, в традиционном уже для фестиваля формате, но в абсолютно новых аранжировках прозвучат шлягеры и хиты как из золотого фонда советского кино, так и народные, и современные песни.

В декабре 8 и 9 числа, состоится уже восьмой фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле /Ветер перемен» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ближайшая же премьера театра – опера «Жизнь за царя» на музыку Михаила Глинки. Она будет представлена в феврале, в программе Шаляпинского фестиваля. Работа над этим спектаклем уже идет. Ближе к 150-летию казанской оперы, в августе-сентябре 2024 года, зрители смогут увидеть балет из классики ХХ века – «Грек Зорба», на музыку автора в том числе и всемирно узнаваемой мелодии «Сиртаки» Микиса Теодоракиса.

Также к юбилею театр планирует представить еще несколько спецпроектов. А вот опера «Алтынчеч» пока не планируется к возобновлению.

Есть новшества в этом сезоне и в составе балетной группы. Летом, напомним, театр покинула балетная пара Мана Кувабара и Алессандро Каггеджи. Но, как сообщил Ларионов, коллектив пополнили танцовщицы Екатерина Ледачкова и Алина Фейзрахманова. Первая исполнит партию Авроры уже 22 октября в балете «Коппелия».