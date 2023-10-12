Альбина Латипова вернулась в Казань солисткой Большого, дав урок для «Рахманинов.Грани»

В столице Татарстана мастер-классом уроженки Казани, выпускницы Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, а теперь солистки Большого театра Альбины Латиповой открылся музыкальный фестиваль «Рахманинов. Грани». Большой проект, поддержанный грантом Президентского фонда культурных инициатив, посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося композитора и пианиста Сергея Рахманинова, который посещал Казань дважды в качестве инспектора от русского музыкального общества и, в том числе, выступал с концертом в колонном зале Казанской Ратуши, которая 1916 году называлась зданием Дворянского собрания.

Фестиваль «Рахманинов. Грани» открыла образовательная программа. Гордость современной Казани – оперная певица Альбина Латипова провела мастер-класс для студентов Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, в котором несколько лет назад училась сама.

«Готовиться к мастер-классу было трепетно и волнительно: там будут ученики тех же учителей, у которых училась я. Возвращаться в родные стены страшнее. Помимо мастер-класса я участвую в концертной программе фестиваля и показываю одну из граней Рахманинова – его потрясающие романсы, которые на слуху большинства людей. У Рахманинова огромное количество музыки, хотелось выбрать то, что действительно покажет его с разных сторон. И мы дополнили концерты музыкой других композиторов», – рассказала на пресс-конференции о фестивале Альбина Латипова.

Услышать ее сопрано можно будет на концерте 13 октября в БКЗ имени Сайдашева. Вместе с пианистом, профессором Московской консерватории Юрием Мартыновым они откроют концертную программу фестиваля и исполнят, помимо Рахманинова, сочинения Римского-Корсакова и Стравинского.

Всего в афише фестиваля четыре концерта. Последующие состоятся 30 октября – произведение Рахманинова «Симфонические танцы» будет сопровождать чтение фрагментов из романа «Мастер и Маргарита», 13 ноября – этюды-картины Рахманинова исполнят в сопровождении песочной медитации пианисты-выпускники Казанской консерватории и 4 декабря – впервые после почти века «тишины» зазвучит в полной версии большое и сложное произведение Рахманинова «Всенощное бдение», к тому же в исполнении хора театра оперы и балета имени Мусы Джалиля как самостоятельного коллектива.

«Идейные вдохновители этого фестиваля посчитали необходимым обратиться к тем музыкальным произведениям, к тем жанрам, которые не входили или не входят еще в рамки уже существующих фестивалей. Одной из таких граней стало творчество Рахманинова в области хоровой музыки. Среди крупнейших его сочинений для хора а капелла два крупных сочинения – «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». Первое мы весной исполнили со студентами под моим управлением. Второе произведение мы исполним в рамках этого фестиваля. Это выступление в определенной мере является уникальным: полностью эта партитура звучала около ста лет тому назад – в 30-е годы под управлением известнейшего в Казани регента Ивана Семеновича Морева. Известный физиолог Александр Самойлов писал Рахманинову в эмиграции о том, что в Казани “в наше непростое время” исполняется ваше “Всенощное бдение” – в наше не всегда сытое время ваша музыка продолжает звучать. Спустя почти сто лет хор оперного театра вновь исполнит эту партитуру от начала и до конца. Конечно, эта музыка звучала, но она звучала фрагментарно и в исполнении разных коллективов, но хор оперного театра исполнит эта партитуру целиком», – подчеркнул главный хормейстер театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, профессор Казанской консерватории Юрий Карпов.

Каждый концерт будет сопровождать выставка «Дружба гениев», которая посвящена общению Рахманинова, Шаляпина и Горького. По словам руководителя музыкального фестиваля «Рахманинов.Грани» Ярославы Баляниной, выставка задумывалась, чтобы показать еще одну грань композитора – его человеческие эмоции: Рахманинова-друга, Рахманинова-семьянина, дать посетителям концертов возможность ощутить его невероятную искренность и любовь к России.

Кроме концертов и образовательных мастер-классов от приглашенных солистов для молодых музыкантов программа фестиваля включает бесплатные просветительские лекции о жизни и творчестве Сергея Рахманинова для всех желающих. Посетить их можно будет бесплатно по предварительной регистрации, проходить они будут в Национальной библиотеке РТ.