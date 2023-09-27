Гучжэн, кресты и очарование Китая: как в Казани прошла премьера балета о монахе Иакинфе

Давняя история – нетривиальный сюжет для настоящего

Историко-биографический балет так и называется – «Иакинф». Действие происходит в конце XVIII – первой половине XIX века. Выпускник Казанской духовной семинарии Никита Бичурин (1777-1853) терпит неудачу в любви, поэтому решает уйти в монахи, принимает постриг. Со временем ему поручают возглавить 9-ю духовную российскую миссию в Китае, и это переворачивает мироощущение православного. Искренне влюбившегося в китайскую культуру Иакинфа обвиняют в оставлении церковных обязанностей, растратах и наказывают, ссылая на Валаам.

Неизбитый, а для большинства зрителей скорее и вовсе впервые открывшийся сюжет дополнительно интригует китайским актом (второе отделение): и декорации, и хореография, и музыка необычны, а потому особенно любопытны. В числе первых зрителей премьеру, к слову, оценили Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо и его супруга.

Русско-китайский симбиоз

«Максимум из минимума» – так можно охарактеризовать сценографию балета. Оформить все три акта в единое пространство было решено лаконичными балками-рамками: они то опускаются и поднимаются, то сдвигаются друг относительно друга, образуя амфиладные помещения, обрамления «картин» действия, а иногда даже напоминая кресты. В то же время в оформлении сцены использованы и цифровые технологии.

Лиричное, трогательно-нежное первое отделение, в котором главный персонаж еще юн и признается в чувствах к Татьяне, сменяет пульсирующая и в то же время не менее мелодично-тягучая ориенталистика второго акта. Повзрослевший Никита Бичурин, теперь уже Иакинф, предстает в облачении православного священника, осваивающего движения китайской хореографии и боевых искусств.

В первый вечер премьеры партию архимандрита исполнил заслуженный артист Татарстана, лауреат Госпремии имени Тукая Михаил Тимаев. Фактурный танцовщик подчеркнуто славянской внешности особенно выигрышно олицетворял контраст и в то же время синтез в одном персонаже китайской и русской культур. Участие в постановке принял и сын Михаила – Александр Тимаев, он сыграл Никиту Бичурина в детстве.

Сегодня, 27 сентября, партию Иакинфа в балете исполнит Ильнур Гайфуллин. Сменятся исполнители и большинства других партий. Но Александра – соперника Никиты Бичурина за сердце возлюбленной, и саму Татьяну так же, как и в первый вечер, представят Вагнер Карвальо и Аманда Гомес.

Работали над балетом несколько составов, на некоторые партии исполнителей было изначально даже больше, чем четверо. В иных составах балет «Иакинф» будет показан 15-16 ноября, в том числе в одном из показов главную партию исполнит Олег Ивенко.

Невиданная авантюра в мире балета

Музыку к балету написала композитор Резеда Ахиярова (также автор опер «Сююмбике», «Любовь поэта», балета «Золотая Орда»), либретто – известный поэт Ренат Харис. Хореографию создал постановщик из Санкт-Петербурга Александр Полубенцев, над оформлением сцены работал Вячеслав Окунев. Дирижирует оркестром так же приглашенный артист – маэстро Большого театра, выходец из Татарстана Айрат Кашаев.

«Где-то в течение года балет был готов. Я очень много изучала предварительно различные документы, смотрела фильмы и много читала в интернете и просто литературу, чтобы окунуться в эпоху XIX века, в атмосферу Китая. Были определенные пожелания у моего балетмейстера, потому что он по-своему видел это либретто. И я работала в плотном творческом тандеме с ним. Я полюбила своего героя Иакинфа и старалась это выразить через музыку. В этом году отмечается 300-летие Казанской духовной семинарии. Это отметил и Патриарх Кирилл, назвав Иакинфа одной из первых и ключевых фигур, знаменитостей, которые окончили эту семинарию. Но привлечь кого-то из Казанской духовной семинарии к участию в нашем балете мы абсолютно не планировали, хотя хоровые эпизоды есть», – рассказала о работе над балетом композитор Резеда Ахиярова.

Хореограф-постановщик Александр Полубенцев подчеркнул, что новых балетных партитур в современном балете создается крайне мало и постановку о монахе-исследователе Китая тем более можно считать настоящей авантюрой.

«Для меня это событие, потому что появился новый сюжет в российском театре. Ничего подобного не было. Я не знаю, какой директор бы другого театра так рискнул – сделать балет о монахе-исследователе. По-моему, это очень здорово. Это невероятно, это просто Вселенная и богатейшая танцевальная культура Китая приоткрыли мне свои богатства и тайны. Здесь есть и подлинные движения китайского танца кума, который характерен практически для всего Китая. И вместе с тем это, конечно, моя фантазия на темы китайского танца, китайских образов», – сказал Полубенцев.

«Музыка китайская, но все равно наша!»

Музыкальной китайскости балету «Иакинф» несомненно добавил и инструмент гучжэн. Соло на нем исполнила студентка Казанского института культуры Чжан Ю, добавив постановке аутентичности. Использованы также гусли, альтовая и сопрановая домры, альтовая флейта, а также все разновидности инструментов классического оркестра от струнных до всех видов духовых инструментов.

«Это все невероятно обогатило партитуру, придало ей невероятно тонкий колорит. Эта ориенталистика, она во всем, даже, казалось бы, в русской музыке, которая есть, она все равно звучит как восточная. Когда соприкасаешься с такой музыкой, учить ничего не надо, она сразу проникает в сердце. Я говорю это не потому, что это красиво звучит, а потому, что я так считаю. С первых минут знакомства с партитурой я понял, с какой любовью написана сама музыка, как мастерски выполнена оркестровка, как это сделано, с каким пониманием дела. Она наша. Это наша музыка, которая должна жить на нашей земле. И эту музыку, я надеюсь, полюбят также наши слушатели, как полюбили ее мы сами», – заключил дирижер, маэстро Большого театра Айрат Кашаев, добавив, что слияние двух культур, начатое отцом Иакинфом, продолжается сейчас и будет поддерживаться в будущем.