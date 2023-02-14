Заслуженный Годунов Татарстана: Минниханов удостоил медали солиста оперы Михаила Казакова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В день 150-летия Федора Шаляпина, 13 февраля, Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля традиционно давал спектакль «Борис Годунов» в рамках международного оперного фестиваля, названного в честь всемирно известного баса. Перед началом с юбилеем певца мировой величины и при этом уроженца Казани зрителей поздравила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она также вручила награду исполнителю главной партии постановки — Михаилу Казакову.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одним из постоянных участников Шаляпинского фестиваля является человек, который 20 лет назад, в 2003 году, впервые исполнил партию, которую будет исполнять и сегодня в замечательном спектакле, являвшемся визитной карточкой в том числе и Федора Ивановича Шаляпина, — в спектакле „Борис Годунов“. Здесь на этой сцене, в 2003 году партию Бориса Годунова исполнил Михаил Владимирович Казаков. Михаил Владимирович имеет самое прямое отношение к нашей Казани и, как и Шаляпин, прославляет имя Казани далеко за ее пределами», — заметила глава Минкультуры РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы в своем отечестве все-таки были пророки. Я искренне рада, что сегодня Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым подписан указ о награждении Михаила Владимировича Казакова медалью ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“. От всей души поздравляю вас с сегодняшним событием!» — добавила Аюпова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Борис Годунов» Татарского театра оперы и балета — это постановка 2005 года режиссера Михаила Панджавидзе. Главную партию в опере Модеста Мусоргского некогда исполнял и Федор Шаляпин: впервые в частной опере Мамонтова в 1898 году, в Париже — в 1907 году, покорив своим голосом и образом зарубежного зрителя. Исполнял в этой опере Шаляпин и другие басовые партии (Варлаама, Пимена), но именно роль Бориса Годунова стала его самым грандиозным художественным достижением, отметил в этот вечер конферансье — народный артист Татарстана Эдуард Трескин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проведя 20 лет в образе Бориса Годунова на казанской сцене, Михаил Казаков, также являющийся солистом Большого театра, по слухам, уже осенью уступит эту роль Алексею Тихомирову, солисту московской «Геликон-опера». Тихомиров сыграл роль самого Федора Шаляпина в музыкальном спектакле «Два огромных человека. Шаляпин и Горький», показанном в Казанской ратуше на первой неделе фестиваля. Пока же артист исполняет в опере «Борис Годунов» партию старика-летописца Пимена.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музыкальная драма радует глаз масштабными декорациями столицы и царских палат периода Смутного времени, костюмами главных и многочисленных второстепенных персонажей, а слух помимо Годунова и Пимена — партиями Марины Мнишек в исполнении Агунды Кулаевой, солистки Большого театра России, Лжедмитрия I в исполнении солиста Мариинского театра Сергея Семишкура, боярина Василия Шуйского в исполнении Марата Гали, также солиста Большого театра. Стоит отметить, что второй раз на сцену в опере «Борис Годунов» в партии царевича Федора 13 февраля вышел 12-летний Карим Галиев, ученик 18-й гимназии и детской школы искусств №4.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Режиссерское решение постановки таково, что опера в трех действиях дополнительно ставится на паузу довольно частыми переменами, во время которых за сомкнувшиеся занавесом меняются декорации. К тому же усилено в спектакле смысловое многоточие пушкинского «Народ безмолвствует»: опера заканчивается не крестьянским восстанием, а сценой, когда в своих хоромах Борис Годунов падает и умирает на ступенях около трона на глазах сына — царевича Федора.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XLI Международный оперный фестиваль имени Шаляпина в Казани начался в этом году 30 января премьерой итальянского режиссера Джузеппе Морасси «Севильский цирюльник». 17 февраля театр покажет «Царскую невесту», 21 февраля «Трубадура», а 24 февраля на казанской сцене впервые в ее истории будет дана «Хованщина» — спектакль Мариинского театра. Завершат Шаляпинский фестиваль два гала-концерта 27 и 28 февраля.