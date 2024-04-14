«Красная нить – это чертенок на твоей руке»: казанский священник о «талисмане-обереге»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о церковных записках и о самых страшных суевериях на поминках. Сегодня казанский священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» рассказывает о талисмане «красная нить».

Есть ли в православии такие понятия, как порча и сглаз?

Я, как православный священник, против «красной нитки», против этого ужасного оберега, который люди надевают на себя и носят, не понимая духовных последствий. Что такое красная нитка? Это топовый оберег, который и верующие, и неверующие люди надевают на руку, пытаясь бороться с порчей или со сглазом. Давайте разбираться, есть ли вообще в Православной церкви такое понятие, как порча и сглаз.

Православная церковь не верит ни в порчу, ни в сглаз. Хотя это очень популярные слова – в интернете без труда можно найти услуги по снятию или наведению порчи, их огромное количество. Но с точки зрения православия порча и сглаз – это то, чего нет.

Православная церковь не верит ни в порчу, ни в сглаз Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Православие верит – все, что случается в жизни человека, происходит по воле Божией. Когда с людьми происходит несчастье, люди объясняют это тем, что их кто-то сглазил, но представьте себе, в этом никто не виноват! Никто не сглазил, не навел порчу и не пожелал чего-то плохого.

«Порча и сглаз происходят тогда, когда человек не хочет жить церковной жизнью»

В православии считают, что несчастья, порча и сглаз происходят с человеком в тех случаях, когда он не хочет жить церковной жизнью. Есть один прекрасный принцип – «свято место пусто не бывает». Как говорил великий атеист XX века Жан-Поль Сартр: «У каждого человек в душе есть дыра размером с Бога, и он заполняет ее тем, чем может».

Если человек не живет со Христом, то он постепенно от Бога удаляется, но эта потребность – место в сердце остается. У нас есть потребность в религиозной жизни, и что в итоге? Человек начинает заполнять ее всем подряд: астрологией, гороскопами, суевериями и красной нитью – все туда, в эту дыру.

Красная нить – каббалистический оберег

У нас случилась беда? Срочно все надеваем красную нитку! И начинаем считать, что она спасет нас от всех бед и проблем.

«Если человек не живет со Христом, то он постепенно от Бога удаляется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Красная нить является каббалистическим оберегом. Каббала – это учение, основанное на иудаизме, но оно очень далеко от него отошло. Каббалистические идеи таковы, что Пятикнижие Моисея – христианское название пяти первых книг Ветхого Завета – якобы включает в себя некие тайные смыслы, неизвестные всему человечеству, но известные только определенным людям, посвященным. И есть еще некий сакральный смысл букв еврейского алфавита. По своей сути это – магия, которая прикрывается иудейской традицией. Красная нить – один из выраженных каббалистических артефактов.

«Это то же самое, как лечить диабет сахаром или тушить пожар бензином»

Говоря проще, если ты надеваешь на себя красную нитку, ты надеваешь на себя чертенка и с этим чертенком постоянно ходишь. Помним великий принцип: тот, кого ты зовешь в свою жизнь, тот в твою жизнь и приходит. Поэтому если человек носит эту нить, пытается бороться с порчей и сглазом, таскает на себе этого бесенка, то это то же самое, что лечить диабет сахаром или попытаться потушить пожар канистрой бензина. Вы только усугубляете ситуацию.

Когда человек с красной нитью на руке приходит в храм, чтобы поставить свечу или поучаствовать в службе, я обязательно провожу с ним беседу, прошу снять нить и покаяться.

«Я, как православный священник, против «красной нитки», против этого ужасного оберега, который люди надевают на себя и носят, не понимая духовных последствий» Фото: © «Татар-информ»

Недавно кто-то попытался воцерковить этот оберег и повесил на него крестик. Я, конечно, не осуждаю, но мое частное мнение, что это попытка воцерковить то, что невоцерковляемо. Логика их понятна – это модно и прикольно, а давайте туда еще повесим православный крестик? Но ведь люди со стороны не рассматривают тебя детально – 90 процентов в первую очередь увидят красную нитку и только 10 процентов рассмотрят еще и крестик.

С этим надо бороться, это нельзя носить и в этом нужно каяться. Если православный человек это на себя надевает, то в этом нужно каяться на исповеди.

Глаз Фатимы, подковки и подвязки

Помимо красной нитки есть очень много артефактов, связанных с верой в порчу и сглаз. Это глаз Фатимы, всевозможные подковки, подвязки и так далее. Глаз Фатимы – это такое же суеверие. Логика здесь такая: если ты надеваешь на себя синий камушек с глазком, то порча пройдет мимо тебя. Не нужно ходить в храм, молиться, прилагать какие-то усилия – надо просто взять правильную нитку, правильный камушек, и в твоей жизни все будет прекрасно.

«Помимо красной нитки есть очень много артефактов, связанных с верой в порчу и сглаз» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что говорит Православная церковь об этом? Что нужно делать, чтобы у вас в жизни не было проблем? Во-первых, Господь не говорит нам о том, что он будет хранить нас от бурь и проблем, но он говорит, что будет хранить нас в бурях и в этих проблемах. Мы верим в то, что Господь нас любит, поэтому все, что нам дается в этой жизни, дается нам во благо. Это бывает и боль, и скорбь, и печаль, потери и какие-то сложные ситуации. Но по Божией заповеди это все должно привести нас к тому, что мы станем православными и как православные войдем в Царствие Небесное. Господь ведет нас по своему великому божественному плану, который мы, может быть, до конца не понимаем.

Когда я срезаю с человека красную нитку, я ему говорю: «Начни жить нормальной церковной жизнью, читай утренние и вечерние молитвы, ходи в храм, причащайся по воскресеньям, и у тебя все будет нормально. А если будет ненормально, появятся испытания – радуйся, значит, Господь ведет тебя по пути, по которому задумал твое спасение. Приводит тебя еще выше, в Царствие Небесное».

Есть мнение, что если ты не являешься каббалистом, но просто повесил на себя эту ленту, то ничего страшного не случится. Все мы знаем такой радиоактивный камень плутоний – мы можем не верить, что он вредный, но он все равно будет наносить нам вред. Вред будет независимо от того, с каким смыслом мы его на себя надели.