«Подал за упокой души живого? Не жди ничего хорошего!»: священник о церковных записках

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о Великом посте. Сегодня казанский священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказывает, что такое церковная записка и как правильно ее подавать.

Что такое церковная записка?

Это очень интересный момент. Когда человек приходит в храм на богослужение, он хочет, чтобы за его родных, друзей, близких и о нем самом помолились – о здравии либо об упокоении, если речь о людях почивших. Традиционно в храме есть записки красные – о здравии и черные – об упокоении. Давайте разберемся, для чего это нужно и какой путь проходит церковная записка.

Человек приходит в храм, берет записку и пишет имена в записке. Далее священник совершает литургию, первая часть которой называется «проскомидия». В это время священник подготавливает все нужное для богослужения. В этот момент ему в алтарь приносят записки, он из каждой просфорки вынимает по одной частичке за каждое имя в записке, потом эти частички ссыпаются на дискос (небольшое блюдо на подставке). Они участвуют во всей литургии. В конце во время причащения священник ссыпает эти частицы в чашу со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых Твоих».

Получается, это участие этих людей в литургии. Это молитва за них.

«Важно понимать, что мы можем в храме молиться за людей, которые являются православными» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как молиться за человека другой религии?

Важно понимать, что мы можем в храме молиться за людей, которые являются православными. Есть такая практика, когда дома можно молиться за неправославных, за иноверцев, даже за неверующих можно молиться дома. Когда читаешь дома утреннее правило, там есть такая вставка: «Помяни, Господи», ее произносишь, а потом перечисляешь имена. Лично я считаю, что дома можно молиться за неправославных, хотя есть и другое мнение.

На литургии поминать их мы не можем, потому что это был их осмысленный выбор – не быть православным, не быть со Христом. Мы, естественно, любим каждого человека, вообще любого человека, живущего в мире, но разделяем любовь к человеку и нелюбовь к его неправильным убеждениям. Поэтому в храме за неправославного человека мы молиться не будем. Все-таки его осмысленный выбор был в том, чтобы не участвовать в литургии в дни своей жизни.

Можно ли ставить свечу за человека другой религии?

Это очень дискуссионный вопрос. Я считаю, скорее да, чем нет. Если на литургии такой человек участвовать никак не может, то установка свечи не является каким-то литургическим действием. Я обычно говорю, если человек очень хочет и считает, что это будет кому-то полезно, то да. Но если человек считает, что это замена: «Я неправославный, но я поставил свечку, чтобы мне стало хорошо», – это уже подмена понятий и совершенно бессмысленное действие.

«Если на литургии человек участвовать никак не может, то установка свечи не является каким-то литургическим действием» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В чем разница между простыми и заказными записками?

Я сразу скажу, что простые записки не признаю, у меня в храме их нет. Предполагается, что если человек написал простую записку, то священник просто прочитывает имена и не вынимает частички. Я этого искренне не понимаю. Получается, что простая записка остается на какой-то молебен, но в литургии участвуют только заказные записки.

Как часто можно подавать записки?

Можно подавать записки каждую литургию. Помимо единоразового поминовения есть такая вещь, как сорокоуст. Слово, которое многие знают, но не совсем понимают, что это такое. Когда человек подает сорокоуст, в храме в течение 40 литургий священник молится об этом человеке о здравии или об упокоении. Сорокоуст бывает на 40 дней, на полгода, он бывает на год. Есть даже такая форма, как вечное поминовение, – как правило, это поминовение каких-то прихожан храма, строителей храма, благодетелей, то есть людей, которые реально себя с этим храмом ассоциировали, которые ему помогали.

В моем храме есть человек, который участвовал в жизни храма с момента его основания, участвовал почти в каждом богослужении, как мог везде помогал, и мы записали его в вечную память как человека, который сыграл роль в истории нашего храма.

«Когда мы молимся об упокоении человека, то помогаем ему. Мы просим у Бога простить ему его прегрешения вольные и невольные, то есть мы делаем этому человеку хорошо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Говорят, слишком часто молиться за усопшего нельзя, правда ли это?

Когда мы молимся об упокоении человека, то помогаем ему. Мы просим у Бога простить ему его прегрешения вольные и не вольные, то есть мы делаем этому человеку хорошо. Мы не можем знать, принял ли Господь этого человека в Царствие Небесное. Мы не знаем, где он находится, в месте осуждения или в месте вечной радости. Если человек уже в Раю, то ему просто будет приятно, радостно.

Условно говоря, это весточка от нас, и он тоже будет о нас молиться. Если мы молимся об упокоении человека, которого Господь осудил, тогда, естественно, это будет для него большая огромная помощь. Как можно человеку не помогать? Когда вы молитесь, вы общаетесь с этим человеком. Если вы человека любите, что вы обычно делаете для него на земле? Вы хотите с ним быть, хотите с ним общаться, какой-то подарок подарить.

И как бы ни было парадоксально, но главный подарок в жизни каждого человека – это молитва о нем после его смерти. Это то, что не заменяется ничем – ни словами, ни столами, ни поминками, ни посиделками. Если мы о нем молимся, мы ему помогаем, мы реализуем ту любовь, которую к нему испытываем.

И усопшие тоже молятся о нас с вами.

Что будет, если подать записку за упокой души живого человека?

Объясняю очень просто – мы не в банке. Бог знает, как кого зовут. Он знает, кто жив, кто умер. Он знает, кого как зовут, кого как крестили и так далее. Поэтому если человек написал о здравии, а человек уже умер, значит, Господь примет молитву и направит ее, как говорится, в нужный отдел.

А если человек пытается Бога обмануть: «А давай я помолюсь о чем-нибудь, а это потом сбудется», – оно не сбудется. Потому что Господь знает, чего мы хотим, знает все настроения и желания нашего сердца, соответственно, он сделает то, что нужно.

А если человек пытается хитрить перед Богом, то это обычно ничем хорошим для человека не заканчивается. Если человек таким образом хочет навести порчу, по каким-то оккультным соображениям, то он сделает плохо только самому себе. В православии нет магии и магических обрядов – нет такого, что ты напишешь записку за упокой о живом и «наведешь на него сглаз». Человеку, против которого это хотят сделать, ничего не будет. А тому, кто попытался причинить зло, ничего хорошего ждать не нужно, он таким образом только все больше и больше увязает в адской бездне.

«А если человек пытается Бога обмануть: «А давай я помолюсь о чем-нибудь, а это потом сбудется», – оно не сбудется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как подать записку, если не знаешь церковного имени человека?

Бывает, что люди не знают, кого как крестили. Нужно понимать, что Господь знает всех. Да, конечно, есть церковное правило: нет имени Артем – есть имя Артемий, нет Светланы – есть Фотиния, хотя Светлана переводится как «светлая», так же как и Фотиния. То есть это дословный перевод имени.

Я никогда не ругаюсь, если люди пишут по-другому. Есть еще один интересный момент – имена других поместных Церквей или имена, которые малоизвестны. Допустим, когда я служил в другом храме, среди прихожанок была девушка с именем Карина, крещенная Болгарской церковью.

Будьте готовы, что в церковной лавке вас могут спросить: «А вы точно крещеная? Вас точно крестили в Православной церкви?» Иногда в записке делают пометку, что человек крещен Грузинской церковью или какой-нибудь другой.

Но главный принцип – Господь направит нашу молитву туда, куда нужно, он всех знает.

Может ли человек другой веры подать записку за православного?

Пожалуйста, пусть приходит. Если человек неправославный приходит в храм, он может подать записку за православного человека, чтобы Церковь помолилась за его православного родственника.

«Это достаточно естественно, что вы написали записку и сами хотите поучаствовать. Да, бывают разные случаи, но весь вопрос в вашей мотивации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обязательно ли присутствовать на литургии, если подал записку?

Это достаточно естественно, что вы написали записку и сами хотите поучаствовать. Да, бывают разные случаи, но весь вопрос в вашей мотивации. Если человек забежал в храм и сказал: «Господи, это все – наши с тобой коммерческие отношения: я написал записку, поставил свечку – все, пока». Это неправильно.

Если, например, человек нашел возможность за 15 минут до начала рабочего дня, зашел в храм, но он не может остаться на службу, написал записку о здравии и об упокоении, поставил свечку, и потом придет в воскресенье – это другая система отношений человека с Богом. То есть вопрос в том, что именно стоит в наполнении данного действия.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».