Журналист из Бавлов: «Дед погиб за несколько дней до Победы и был захоронен в Германии»

Журналист Айгуль Идиятуллина из Бавлов поделилась историей своего дедушки Мугине Фаттахове, присоединившись к патриотическому флешмобу «Мой герой — моя семья».

Мугин Сабирович Фаттахов родился в 1912 году в селе Шалты Абдулинского района. На фронт ушёл в 1942 году. Был тяжело ранен, после лечения в госпитале его комиссовали домой. А в 1945 году дедушку снова призвали на фронт. Согласно документам в воинской части, он служил в 13-ом запасном стрелковом полку.

Боец погиб 26 апреля 1945 года под германской деревней Липпе, всего несколько дней до Победы. Захоронен на кладбище советских воинов в городе Баутцен.

«В 2018 году моя племянница Алина осуществила мечту троих детей дедушки и побывала на могиле прадеда. Кладбище находится на улице Мускауэра Штрассе в германском городе Баутцен. Наш дедушка захоронен в одной из единичных могил», – рассказала бавлинка.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.