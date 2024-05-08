Сбитые самолеты и связь под пулеметным огнем: татарстанцы делятся подвигами родных

Родственники воинов рассказали истории об их смелых поступках в рамках акции «Мой герой — моя семья»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олег Коробченко: «Мой дядя — Герой Советского Союза, легендарный человек!»

Заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко рассказал «Татар-информу» о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Мой дядя Геннадий Дмитриевич Цоколаев — Герой Советского Союза, легендарный человек! С июня 1941 года принимал участие в боевых действиях в составе 13-го истребительного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Позже был командиром 4-го гвардейского истребительного авиационного полка 61-й авиационной бригады ВВС Балтийского флота», — поделился собеседник информагентства.

Только в апреле 1942 года Геннадий Цоколаев совершил 62 разведывательных вылета, 57 штурмов противника, сбил 6 самолетов лично и 11 — в составе группы. За такие боевые успехи он был удостоен звания Героя Советского Союза. Летом 1943 года мужчина был тяжело ранен, а после лечения отстранен от летной работы. В последующие военные годы Геннадий Дмитриевич служил в штабах авиационных частей.

Олег Коробченко рассказал о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, – Геннадии Дмитриевиче Цоколаеве (справа) и Галимзяне Аминовиче Тухватуллине (слева)

Всего же за годы войны дядя Олега Коробченко совершил 510 боевых вылетов, сбил лично 8 самолетов и 14 — в группе, потопил 8 катеров противника. В 1944 году он окончил Высшие офицерские курсы при Военно-морской академии. С 1958 года вышел в запас.

Дедушка супруги министра промышленности и торговли Лилии — Галимзян Аминович Тухватуллин — воевал в звании старшего сержанта, был помощником командира взвода. На фронте он дважды получил ранения. Защищал Сталинград с первых дней. Победу встретил в Праге и с наградами вернулся домой.

«Мы гордимся подвигами наших предков и свято чтим память о них! Каждый год наша большая семья посещает парад и другие праздничные мероприятия, возлагает цветы к Вечному огню. Никто не забыт, ничто не забыто!» — заключил Олег Коробченко.

Дарья Санникова о деде-фронтовике: «Пленил противника и доставил в штаб полка»

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала «Татар-информу» о дедушке-фронтовике Санникове Аркадии Ильиче 1923 года рождения. Он был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию в феврале 1941 года.

Дарья Санникова рассказала о дедушке-фронтовике Санникове Аркадии Ильиче

«Мой дедушка в наступательных боях за освобождение Советской Латвии летом 1944 года показал себя способным и волевым командиром, который смог обеспечить бесперебойную связь между подразделениями в условиях боя. В трудные моменты, когда проволочная связь постоянно рвалась и телефонистов было недостаточно для устранения повреждений, он под артиллерийским и пулеметным огнем противника выходил на линию сам и устранил только за этот период боев до 23 порывов на линии связи», — поделилась собеседница агентства.

Аркадий Ильич неоднократно выходил поправлять линию связи во время боев в разные годы. Так, например, когда из строя был выведен командир роты связи, Санников принял на себя командование ротой и не допустил перебоев связи, благодаря чему боевая задача по прорыву обороны противника была успешно выполнена.

«В марте 45-го года во время передислокации штаба полка он лично столкнулся с отставшим в лесу солдатом противника, пленил его и доставил в штаб полка», — рассказала Санникова о своем дедушке.

За время службы в Красной Армии в период Великой Отечественной войны Санников Аркадий Ильич прошел путь до гвардии старшего лейтенанта. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», «За победу на Германией», «За оборону Ленинграда» и «За оборону Заполярья». Аркадий Ильич также награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды.

Ирина Волынец: «Главная задача каждого мужчины — защищать Родину»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поделилась историями о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

Ирина Волынец поделилась историями своих родственников – Бориса Федоровича Жемчугова и Галея Мубаракшевича Мубаракшина

«Оба моих деда, Борис Федорович Жемчугов и Галей Мубаракшевич Мубаракшин, — участники Великой Отечественной войны. Оба имеют много наград и знаков отличия. Борис Федорович имел бронь, потому что на момент, когда началась война, он был студентом, заканчивал геологический факультет Казанского университета. Как представитель особо ценной специальности, он мог не идти на войну», — рассказывает омбудсмен.

Борис Жемчугов стал офицером, прошел всю войну и дошел до Берлина. Он был дважды ранен, стал инвалидом.

«Но, несмотря на это, он говорил, что главная задача каждого мужчины — защищать свою Родину. Дедушка не смог работать геологом из-за ранения, поэтому работал в школе учителем географии. Этому делу он отдал 40 лет, все время проработав в школе № 5», — поделилась она.

Галей Мубаракшевич был профессиональным военным. После войны он получил назначение в Республику Тыва, где работал заместителем начальника по тылу.

«Война прошла красной линией сквозь каждую семью Советского Союза. Мы потеряли очень много людей, мы потеряли цвет нации, было очень много убито не только мирных жителей, но и военных, сильных мужчин, красивых, смелых, молодых и здоровых. Мои бабушка и дедушка умерли в 2014 году, когда вернули Крым. Они не дожили до наших дней, когда нам снова приходится защищать землю от фашизма и нацизма», — говорит она.

Ни один ни другой дедушка не любили вспоминать про войну и рассказывать о ней, поделилась Ирина Волынец.

«Борис Федорович писал стихи и даже в них упоминал войну по касательной. Бабушка рассказывала о том, как было страшно, но, несмотря на это, все жили одной большой семьей. Тогда не было такого понятия, как „чужие дети“, — не только родственники, но и соседи забирали к себе осиротевших детей. Мне как матери четверых детей и как Уполномоченному по правам ребенка горько видеть, как сейчас берут детей в семью ради наживы, или как родителям становятся не нужны их родные дети, или как отказываются рожать детей, говоря, что это им не по карману», — говорит омбудсмен.

Она подчеркнула, что дети должны знать о подвигах героев и не оставаться равнодушными к истории своего народа.

«Этот праздник, как поется в известной песне, со слезами на глазах не оставлял равнодушными наших родителей, бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек. Он не должен оставлять равнодушными нас и наших детей, потому что равнодушие перечеркивает великий подвиг советского народа, и это действительно очень важный день для каждого русского человека», — заключила она.

Глава Агрызского района: «Помню и безмерно горжусь!»

Воспоминаниями о своем деде Файзрахмане Нургаянове поделился с «Татар-информом» глава Агрызского района Ленар Нургаянов.

Глава Агрызского района Ленар Нургаянов поделился воспоминаниями о своем деде Файзрахмане Нургаянове

Будущий боец Нургаянов Файзрахман Нургаянович родился 8 февраля 1925 года. 17-летним юношей в 1942 году он был призван в ряды Советской Армии.

Файзрахман Нургаянов окончил первую казанскую школу полка в звании сержанта, в 1943 году его направили пулеметчиком на 3-й Белорусский фронт в составе 1-й роты 4-го батальона 1297-го стрелкового полка 160-й гвардии. В одном из боев он был тяжело ранен в руку, получил инвалидность II группы.

В послевоенные годы трудился агрономом и экономистом в колхозе села Кичкетан Агрызского района. Но ранение сильно сказалось на здоровье, самочувствие серьезно пошатнулось.

«Помню его и безмерно горжусь! Он не любил рассказывать про войну — никто из фронтовиков не любит про нее рассказывать. Но я точно знаю, что он сделал всё для Победы. Как и миллионы наших солдат», — поделился руководитель.

Файзрахман Нургаянов ушел из жизни 7 августа 1997 года, ему было 72 года.

«В нашей в семье все без исключения вспоминают о деде Файзрахмане с большой теплотой. Он очень любил жизнь, трудился на восстановление страны, был честен и бескорыстен. Его поколению были присущи эти черты и полностью характеризуют нашего близкого человека. Считаю акцию „Мой герой — моя семья“ очень важной. Мы не должны забывать подвиги нашего народа! Мы гордимся их мужеством и стойкостью, их любовью к Родине!» — отметил собеседник агентства.

«Прадедушка выстрелил в воздух, чем заставил развернуться вооруженных людей»

Жительница Нижнекамска Татьяна Мельникова поделилась историей своего прадедушки Игнатия Плешкова.

Майор Игнатий Федорович Плешков готовил солдат к отправке на войну, обучал военному делу, имеет много наград

По словам рассказчицы, Игнатий Федорович Плешков — майор, готовил солдат к отправке на войну, обучал военному делу, имеет много наград, среди которых два ордена Славы.

«Орден Красной Звезды папа моего дедушки получил перед войной, когда служил на границе. Приказом запрещалось стрелять, а с другой стороны границы направлялись вооруженные люди, Прадедушка выстрелил в воздух, чем заставил развернуться направляющихся. За принятое решение он получил награду», — рассказала нижнекамка.

Сразу после окончания войны 1941–1945 годов он был переброшен на Восточный фронт для борьбы с японскими захватчиками.

«Под сильным огнем врага устранял порывы связи»

Журналист из Заинского района Дильбар Саитова рассказала про своего дедушку Завдата Хамидуллина.

Завдат Исмагилович Хамидуллин родился 12 апреля 1924 года в деревне Старое Каширово Челнинского кантона Татарской АССР (ныне — Сармановский район РТ). Работал счетоводом. Был призван в Красную Армию в октябре 1942 года. Окончил Московское пехотное училище. Красноармеец, гвардии рядовой, связист стрелковой роты 3-го гвардейского стрелкового Браиловского полка 4-й гвардейской стрелковой Апостоловской Краснознаменной дивизии.

За боевой подвиг Завдат Хамидуллин был награжден орденом Славы III степени

В декабре 1944 года дивизия участвовала в боях по освобождению Венгрии. Во время наступления на высоту 130 Хамидуллин тянул связь за командиром роты. При подходе к высоте противник усилил артиллерийско-минометный огонь, из-за чего непрерывно рвалась связь.

«Мой дедушка, несмотря на сильный огонь противника, по пояс в болоте быстро находил и устранял порывы. Только за время наступления на высоту он устранил восемь порывов на линии, обеспечивая непрерывную связь с батальоном, тем самым давая возможность правильно управлять боем и своевременно получать информацию», — пояснила Дильбар Саитова.

За боевой подвиг Завдат Хамидуллин был награжден орденом Славы III степени. Также удостоен медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», а впоследствии и ордена Отечественной войны II степени. Уволен в запас 17 февраля 1947 года.

Каждый может присоединиться к акции «Мой герой — моя семья»

Акция «Мой герой — моя семья» проходит в Татарстане по инициативе журналистов холдинга «Татмедиа». Присоединиться к ней может каждый.

Для этого в своих соцсетях нужно поделиться историей своей семьи, связанной с участником Великой Отечественной войны. Публикация должна сопровождаться хештегом #МойГеройМояСемья.

В информационном агентстве «Татар-информ» создана специальная рубрика, посвященная акции, – «Мой герой — моя семья», где публикуются истории.