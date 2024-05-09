«Была страшная мясорубка»: родные ветеранов рассказали об их чудесном спасении на войне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мой Герой — моя семья»

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться – для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам – участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.

«Родился в рубашке»

Жительница Кукмора Алена Владимирова присоединилась к акции «Мой Герой — моя семья», рассказав о своем деде Андрее Кисиле.

Андрей Павлович Кисиль родился 14 октября 1922 года в селе Недра (на момент начала войны — Березанского района Киевской области Украинской ССР). Окончил девять классов начальной школы. В январе 1941 года будущий герой был призван Ново-Васильковским райвоенкоматом Киевской области в ряды Красной Армии.

Окончив Ташкентское военное авиационное училище стрелков-бомбардиров, а затем — Челябинское военное авиационное училище штурманов авиации дальнего действия, он с 1943 года и до Дня Победы участвовал в боях. Был штурманом корабля 338-го бомбардировочного авиационного Рижского полка 12-й бомбардировочной авиационной Мгинской Краснознаменной дивизии (имела на вооружении переоборудованные в бомбардировщики транспортные самолеты Ли-2, – прим. Т-и) в звании лейтенанта.

С 1943 по 1945 год совершил 223 боевых вылета, в том числе 64 ночных. Штурман точно определял высоту полета, скорость и направление ветра, угол сноса и бомбометания. И бомбы падали точно в цель.

В октябре 1944 года за отличное выполнение боевых заданий командования Андрей Кисиль был награжден первым орденом Красной Звезды. Он принял участие в нанесении удара по военно-промышленным объектам в Берлине. По словам Владимировой, бомбовые удары оказались настолько точными и мощными, что были поражены все цели.

Самолет ожесточенно атаковали немецкие истребители, но наши летчики продержались в воздухе более девяти часов и успешно вернулись на свой аэродром в районе Борщевки.

Жительница Татарстана рассказала о еще одной операции, в которой участвовал ее дед. Речь о бомбардировке рижского порта, где базировались вражеские боевые корабли, в том числе подводные лодки и торпедные катера. В тот полет штурман точно прокладывал курс своего двухмоторного бомбардировщика, определял высоту полета. Ночью делать это было особенно сложно. Налет на порт оказался неожиданностью для немцев, их охватила паника. Много кораблей было потоплено, в порту взрывались боеприпасы, горело снаряжение. Противник понес большие потери.

За героизм и мужество, проявленные в этой операции, авиатор был награжден вторым орденом Красной Звезды.

Наверное, можно сказать, что Кисиль родился в рубашке – он ни разу не был ранен. И это при том, что после возвращения с бомбардировки Кенигсберга экипаж насчитал 24 пробоины в самолете, а после бомбардировки Инстенбурга (ныне Черняховск Калининградской области) в крыле появилась огромная дыра.

Правда, уже после войны бомбардировщик, на котором летел Кисиль, рухнул с высоты 200 метров на сливовый сад, прямо на деревья. Это смягчило падение, и экипаж остался жив. В результате катастрофы у штурмана было сломано несколько ребер.

За проявленные героизм и отвагу Андрей Кисиль был награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». В 1985 году он был отмечен юбилейной наградой — орденом Отечественной войны II степени. Служил Андрей Кисиль до 1958 года, передавая свой опыт молодым авиаторам уже в звании майора. Пришлось ему летать и на реактивных самолетах.

Женившись еще во время службы на Клавдии Федоровне, он поселился в Кукморе. Супруги воспитали троих детей. Андрей Павлович работал в Кукморском райвоенкомате. Всегда интересовался политической жизнью страны, читал газеты и журналы. Занимался патриотическим воспитанием, десять лет являлся бессменным председателем родительского комитета Кукморской средней школы №2, участвовал во встречах с детьми, на которых рассказывал о войне. За вклад, который он внес в дело воспитания учащихся, его имя занесено в Книгу почета школы. Скончался Андрей Кисиль в 1995 году.

«Можно только представить, что почувствовал прадед, услышав весть о Победе!»

Залина Султанова из поселка Победа Азнакаевского района с гордостью рассказала о героическом пути ее прадеда Мисбаха Нагимова.

Нагимов Мисбах Нагимович родился 25 октября 1912 года в деревне Асеево. С 1932 по 1935 год служил в рядах Красной Армии. Когда начался вооруженный конфликт с Японией на территории Монголии у реки Халхин-Гол в 1939 году, его повторно призвали на службу. Возвратившись оттуда, он почти сразу отправился на Финскую войну.

С началом Великой Отечественной вновь ушел защищать Родину. Дома остались родители и любимая жена Навал, которая ждала первенца.

Свою службу прадед Залины Султановой начал водителем в артиллерийских войсках. В феврале 1942 года он получил письмо с радостной новостью о рождении дочери Гульсины. Это воодушевило Мисбах-бабая, он во что бы то ни стало хотел вернуться с войны живым и невредимым.

В октябре 1942-го при перевозке на фронт партии снарядов он попал под бомбежку, укрылся от врагов в лесу. Когда бомбежка закончилась, ему встретились советские командиры, тоже прятавшиеся от вражеского обстрела. Он сумел вывезти всех из опасной зоны. С этого дня прадед начал возить командира дивизии. Был водителем четырех офицеров, двое из них погибли в боях. Последнего он провожал в казанский госпиталь, и случилось чудо — Мисбах-бабаю дали месячный отпуск, он поехал в родную деревню.

Утром 9 мая 1945 года он прибыл на станцию в Бугульму.

«Можно только представить, что почувствовал прадед, услышав весть о Победе! Это была долгожданная, выстраданная Победа — одна на всех. За ценой которой действительно не постояли!» — рассказывает правнучка героя.

Пробыв дома месяц, прадед возвратился в часть. Демобилизовался в декабре 1945 года. В Москве, в метро он случайно встретил односельчанина Лукмана, с которым в 1941 году был призван в один день. Оставшийся до дома путь они ехали вместе.

«С 1947 года мой прадед работал председателем сельсовета в родной деревне. В 1950 году его назначили представителем Министерства заготовок в Азнакаево, затем — по Менделеевскому району. Позднее работал в колхозе имени Ворошилова в деревне Урманаево. С 1957 года — директором совхоза имени Вахитова. С 1962 года был председателем сельсовета в поселке Победа», — поделилась историей Залина Султанова.

В 1943 году Мисбах Нагимов был удостоен медали «За боевые заслуги». А в приказе о награждении орденом Красной Звезды было написано: «Сержант Нагимов, работая шофером, в любых условиях боя отлично содержал свою автомашину и водил ее. 3 августа 1944 года, когда оперативная группа во главе с командиром дивизии случайно заехала в тыл к противнику и была обстреляна огнем, Нагимов, быстро развернув машину, сумел вовремя вывести ее невредимой».

После окончания войны вновь удостоен ордена Красной Звезды за образцовое исполнение боевых заданий.

Судьба прадедушки сложилась хорошо. В браке с любимой женой у них родились шестеро детей: три сына и три дочери, одна из которых — бабушка рассказчицы Альфия.

О тяжелых годах войны из уст героя его правнучка, к сожалению, услышать не смогла. Но многое она узнала от бабушки, ее братьев и сестер.

Мисбах-бабай рассказывал им, как, сдерживая мощнейший натиск врага на передовой, солдаты и командиры умирали, но не сдавались, какими смелыми и сильными по духу были все, кто встал на защиту Родины. Он был горд за себя и солдат, за свою страну и Красную Армию. Как и многие миллионы наших соотечественников, Мисбах Нагимов был счастлив отпраздновать Великую Победу, за которую отдали жизни его боевые товарищи, труженики тыла, дети войны.

Листая пожелтевшие от времени фотоальбомы, бабушка пересказывала истории, которые Залина Султанова не могла слушать без слез. Это слезы гордости за воина, который стал для детей, внуков и правнуков вечным героем.

«Быть правнучкой героя — огромная честь. Я с гордостью и достоинством могу поведать всем историю его подвига и с уверенностью сказать: мой прадед был там, на этой страшной войне, он вернулся оттуда живым, он — герой, вечный герой!» — заключила Залина Султанова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В нашей стране нет таких семей, которых не коснулась бы война»

Депутат Госсовета Татарстана Римма Ратникова поведала «Татар-информу» о подвигах своих дедушек, воевавших на фронте.

«В нашей стране нет таких семей, которых не коснулась бы война, не опалила своим огнем. В нашей семье и со стороны мамы, и со стороны отца есть участники Великой Отечественной войны», — сказала она.

Римма Атласовна отметила, что воевал ее дедушка со стороны мамы — Сабирджан, он в первые же дни ушел на фронт и пропал без вести под Смоленском.

«Под Смоленском была страшная мясорубка, туда фашисты бросили огромные силы... Конечно, следов найти по сегодняшний день не удалось... Он для нас герой, был директором школы в Шугуровском (ныне Лениногорский) районе», — рассказала Ратникова.

Со стороны ее отца воевал его старший брат Гумер. Он ушел на фронт молодым и не успел обзавестись семьей.

«Храбро воевал на Псковско-Ленинградском направлении в 1943-1944 годы. Мы нашли его наградные документы, когда начали открываться архивы. Был награжден медалью „За отвагу“, одним из первых ворвался в окоп врага, уничтожил несколько фашистов. Видимо, его это очень вдохновило. Он совершил еще один подвиг, за который был награжден орденом Славы третьей степени, но эта награда ему, к сожалению, вручена не была», — отметила Ратникова.

По ее словам, родственникам погибшего на войне героя недавно удалось найти эти документы.

«Мы будем стараться найти удостоверение к этой награде, чтобы нам ее вручили. Считаю, что это очень важно для молодого поколения — наших детей и племянников», — пояснила Римма Ратникова.

Также воевал ее дедушка со стороны отца — Минхаер. Он вернулся с войны живым и умер в 1967 году.

«Ему оторвало ногу под колено. Под громкое „Ура!“ он не заметил этого»

Актер театра имени Камала, народный артист РТ Фанис Зиганшин рассказал о своем деде Мухамматше Зиганшине.

Будущий боец родился в 1909 году. Был призван в первые дни войны. Мухамматша Зиганшин был награжден медалью «За отвагу» за взятие в плен двух немецких снайперов и одного офицера во время освобождения одного из хуторов. В одном из боев под Харьковом в составе Степного (будущего 2-го Украинского) фронта в 1943 году потерял ногу.

«Ему оторвало ногу под колено. Под громкое „Ура!“ он не заметил этого. Ему сказали об этом его товарищи», — пересказал актер рассказанное ему дедушкой.

После тяжелого ранения Мухамматшу отправили в кисловодский госпиталь, откуда он и вернулся домой в родную деревню Кубян Атнинского района ТАССР. По словам внука, тогда он одним из первых освоил кузнечное дело, которое было не слишком распространено среди татар в дореволюционное время.

Мухамматша ковал запчасти для сельскохозяйственной техники и орудия труда на машинно-тракторной станции. Воспитал пятерых детей. Умер ветеран в 1988 году.

Фронтовик не любил романтизировать пережитое во время боев, поэтому мало говорил о них. От войны у него остались не только медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны I степени, но и протез.

«Иногда дедушка, ложась отдыхать, говорил, что у него устали ноги. И, как в цирковом номере, отстегивал свою ногу. Маленький и доверчивый, я не верил своим глазам и требовал себе такую же», — поделился Зиганшин воспоминаниями о своем неунывающем дедушке.

Война не была такой, какой ее показывали в советских фильмах, но на них и вырос Фанис Зиганшин. Мечта стать артистом со временем привела его в театр.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Был добровольцем, несмотря на бронь»

Народная артистка Республики Татарстан, актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова рассказала «Татар-информу» о своих родных, прошедших Великую Отечественную войну, – Викторе Петровиче Калаганове и Иване Алексеевиче Смердове.

«Это два моих старших лейтенанта, которыми я горжусь. Виктор Петрович (отец первого супруга актрисы, – прим. Т-и) служил в инженерных войсках. Всю войну был сапером. Сапер ошибается один раз. Это нервное и физическое напряжение сказалось на его здоровье. Он имеет два ордена Отечественной войны и много медалей. Но самой ценной фронтовики считали медаль „За боевые заслуги“. Ее вручали прямо на фронте», – рассказала актриса.

Смердов Иван Алексеевич — отец Нины Калагановой.

«Он пошел на фронт добровольцем, несмотря на бронь. В 1943-м в бою в брянских лесах был тяжело ранен. Его нашли партизаны и успели переправить в госпиталь. Долечивался он уже в казанском госпитале. К концу 43-го его отправили домой в Ижевск. У него два ордена – Отечественной войны и Красной Звезды, – рассказала Нина Калаганова.

Актриса подчеркнула, что о войне «наши отцы» рассказывать не любили. Своими воспоминаниями они стали делиться, только когда подросли внуки и в стране на государственном уровне более широко начали праздновать День Победы.

«Военные награды и фронтовые письма о многом говорят», — отметила актриса.

С фотографиями Виктора Петровича и Ивана Алексеевича Нина Калаганова несколько лет назад участвовала в гражданской акции «Бессмертный полк».