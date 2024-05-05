«Под свист пуль и огонь вражеской авиации»: родные рассказали о подвигах героев-ветеранов

С 22 апреля в Татарстане стартовала акция «Мой герой — моя семья»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рассказать о своем родственнике может каждый

С 22 апреля в Татарстане по инициативе журналистов холдинга «Татмедиа» стартовала акция «Мой герой — моя семья». Механизм участия в акции очень прост, и к ней может присоединиться каждый. Нужно только поделиться в своих соцсетях историей своей семьи, связанной с героем или участником Великой Отечественной войны. Публикация должна сопровождаться хештегом #МойГеройМояСемья.

Журналисты активно поддержали акцию #МойГеройМояСемья 2024 и уже опубликовали более 300 таких сюжетов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере Телеграм и более 200 — на сайтах изданий.

В информационном агентстве «Татар-информ» создана специальная рубрика, посвященная акции «Мой герой — моя семья». В ней публикуются рассказанные татарстанцами истории о героях семьи.

«Выполнял задание под огнем вражеской авиации»

Лилия Саттарова из Черемшанского района рассказала историю своего прадеда Сагидуллы Зиганшина, который отважно сражался на полях Великой Отечественной войны.

Сагидулла Зиганшин был дважды награжден медалью «За отвагу» и получил орден Отечественной войны I степени

Сагидулла Зиганшин был призван в Красную Армию в августе 1941 года Первомайским райвоенкоматом.

«Он прошел всю войну, доблестно защищая нашу Родину. В боях за город Биржай (Литва) самоотверженной работой у миномета обеспечил уничтожение орудий и солдат противника. Несмотря на огонь вражеской авиации, продолжал выполнять задание», — поделилась воспоминаниями Саттарова.

За свои боевые подвиги Зиганшин был дважды награжден медалью «За отвагу» и получил орден Отечественной войны I степени.

Получив тяжелое ранение, он вернулся в родное село Верхняя Чегодайка (ныне Черемшанский район), где его ждали жена и шесть детей. Умер Сагидулла Зиганшин в День Победы 9 мая 1985 года.

«Не дожил один день до Победы»

Елабужанка Надежда Сосунова присоединилась к онлайн-флешмобу «Мой герой — моя семья» с рассказом о своем деде Федоре Сосунове.

Федор Сосунов (справа во втором ряду) скончался от ран в госпитале 8 мая 1945 года, совсем чуть-чуть не дожив до Победы

Он родился в 1924 году в селе Русское Сиренькино Акташского (ныне Альметьевского) района. Служил в армии в звании ефрейтора с 1942 года. Награжден медалью «За отвагу».

Последний бой Федора Сосунова произошел 1 мая 1945 года в районе населенного пункта Цаухвиту в Германии. Он отражал атаку крупных сил вражеской пехоты – под сильным оружейно-пулеметным огнем заряжал орудия и обеспечивал своевременные залпы прямой наводкой по противнику. В этом бою боец был смертельно ранен.

Федор Сосунов скончался от ран в госпитале 8 мая 1945 года, совсем чуть-чуть не дожив до Победы. Похоронен в немецком городе Фрейберг.

«Несколько фраз на татарском языке спасли жизнь солдатам»

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев присоединился к онлайн-флешмобу, рассказав «Татар-информу» о своем деде Василии Иванове.

Михаил Афанасьев присоединился к флешмобу, рассказав о своем деде Василии Иванове

Будущий боец родился в 1914 году. С первых дней войны был призван на фронт, воевал на Южном, Закавказском, Западном, Белорусском фронтах. В апреле 1945 года приказом Верховного главнокомандующего ему была объявлена благодарность за участие в форсировании реки Неман и прорыве укрепленной обороны противника, за прорыв эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии, Померании, за взятие городов фашистской Германии.

Дед рассказывал своим детям, что, когда они взяли Берлин и возвращались домой, встретили в лесу бандитов.

«Он уже мысленно попрощался с жизнью и произнес несколько фраз на татарском языке. Один из «оппонентов» понял, что сказал дедушка, и их не стали трогать, разошлись мирно. Родной язык помог выжить солдатам!» — рассказал Михаил Афанасьев.

После войны Василий Иванов всю свою жизнь работал учителем в родной деревне. Награжден медалями «За отвагу», «За Кавказ», «За Сталинград», «За победу над Германией», «За оборону Москвы».

«Мы бережно храним память о дедушке. Я и сам часто рассказываю детям о Василии Павловиче, его подвигах и истории. День Победы в нашей семье — это не просто праздник, это дань уважения предкам, всем, кто сражался за Родину и ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Сейчас это особенно важно: в зоне спецоперации сражаются наши ребята, повторяя подвиг своих дедов, и наша задача – передавать подрастающему поколению историю в ее неизменном виде. Чтобы память этих дней не угасала и в парках всегда сиял Вечный огонь», — подчеркнул Михаил Афанасьев.

«Мисс Европа – 2024» рассказала о подвигах родственников

Уроженка Азнакаевского района Татарстана, «Мисс Европа – 2024» Роза Гадиева рассказала «Татар-информу» про своих родственников, воевавших на фронте и перенесших блокаду.

«У прабабушки со стороны моей мамы на войну забрали сразу трех сыновей — Ибрагимова Габдельхалима, Ибрагимова Галимжана и Ильясова Нагима. Габдельхалим погиб в 1942 году, считается пропавшим без вести. Галимжан был ранен, но отслужил до конца войны. Нагим был в плену у фашистов, откуда смог сбежать, ему также довелось воевать до конца войны. Их имена высечены на мемориале „Вечный огонь“ в Азнакаево», — сообщила она.

Роза Гадиева и Лорна – дочь ее тети Оркыи Салимовой Фото: из личного архива Розы Гадиевой

Гадиева рассказала также, что ее тетя Оркыя Салимова была блокадницей, тогда ее дочери Лорне было всего три года. Она смогла сохранить жизнь себе и своему ребенку, несмотря на ужасные условия и страшный голод.

«Повзрослев, Лорна никогда не забывала о мужестве своей матери и тех тяжелых временах, была бессменной главой общественной организации блокадников в городе Долгопрудный Московской области», — отметила Роза Гадиева.