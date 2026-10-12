Журнал Newsweek назвал четырех возможных преемников Зеленского

Американский журнал Newsweek перечислил четырех украинских политиков, которые могут претендовать на пост президента страны. В список вошли бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов*, бывший министр обороны Михаил Федоров и экс-президент Петр Порошенко**.

По оценке издания, наиболее серьезным конкурентом Зеленского считается Залужный. Согласно опросу Rating Group, ему доверяют 64% респондентов, тогда как Зеленскому – 53%. При этом почти 23% участников исследования готовы проголосовать за Зеленского, а более 20% – за Залужного.

Уровень доверия к Буданову* составляет около 53%, к Федорову – 38%. В случае проведения выборов в первом туре за Федорова отдали бы голоса 7,6% опрошенных, за Буданова* – 6,7%.

Порошенко**, занимавший пост главы государства с 2014 по 2019 год, остается депутатом и представителем оппозиции. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции, предусматривающие в том числе заморозку активов. В качестве основания указывались соображения национальной безопасности.

Ранее Президент США Дональд Трамп высказался за проведение выборов на Украине. Как пишет The Wall Street Journal, отношения Вашингтона с Зеленским на этом фоне обострились и достигли наиболее напряженного уровня с зимы 2025 года.

Кроме того, Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила, что американская администрация угрожает прекратить программу закупок вооружения для Украины и передачу Киеву разведывательных данных.

Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года, однако их не проводили из-за действующего в стране военного положения. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек в мае того же года.

* внесен в реестр экстремистов и террористов

** член объединения, внесенного в список террористов и экстремистов