Дизельная сделка с Путиным и публичная порка Зеленского: что затеял Трамп

Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизеля, объявил об энергетическом перемирии и призвал Украину сменить Владимира Зеленского. О будущем главы киевского режима и перспективах российско-американских отношений – в материале «Татар-информа».





Президенты России и США провели телефонные переговоры, по итогам которых Трамп объявил о будущих поставках российского дизельного топлива

Фотоколлаж, whitehouse.gov / kremlin.ru, архивные фото

Сделка Москвы и Вашингтона по дизельному топливу

Президент США Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизельного топлива на мировой рынок. На этом фоне американский лидер выступил за смену Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании договариваться о завершении конфликта. При этом украинская сторона заявила, что не знала о достигнутом энергетическом перемирии, а сообщения о давлении Вашингтона на Киев стали новым поводом для разногласий между США и их европейскими союзниками.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября провели телефонные переговоры. По их итогам американский лидер объявил о договоренности по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Согласно заявлению Трампа в социальной сети Truth Social, Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн – в ноябре и 1 млн тонн – после этого. В общей сложности американский президент оценил возможный объем поставок в 3 млн тонн с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

В Кремле подтвердили, что в ходе разговора лидеры уделили значительное внимание перспективам урегулирования конфликта на Украине и ситуации на мировых энергетических рынках. Владимир Путин также заявил о готовности России поставлять углеводороды и нефтепродукты как в США, так и на другие рынки.

Для обеспечения операций с российским топливом Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу, доставку, разгрузку и импорт дизельного топлива российского происхождения. Документ предусматривает действие разрешения до 7 апреля 2027 года.

Как позднее сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, решение о договоренности по дизелю Трамп принял после того, как Зеленский проигнорировал шесть просьб Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Станет ли договоренность по дизелю началом нового этапа отношений России и США

Договоренность о поставках российского дизельного топлива может стать значимым событием в отношениях Москвы и Вашингтона. При этом ее значение будет зависеть от того, останется ли соглашение разовым или станет началом более широкого экономического взаимодействия, заявил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Если сравнить с предыдущими администрациями, то для Байдена, условно говоря, идея переговоров с Россией уже воспринималась как капитуляция Запада. Только одна идея переговоров... А здесь – заключенная сделка», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что сам факт заключения соглашения можно рассматривать как определенный успех на фоне прежнего отношения Вашингтона к взаимодействию с Москвой. Однако окончательные выводы о его значении делать пока рано.

«Если это будет разовая сделка, единственная, ну, это так себе. Но если эта сделка будет способствовать усилению экономических отношений между Россией и США, Россией и Западом, тогда это уже будет реальная победа», – считает Блохин.

По словам эксперта, дальнейшее развитие экономических связей покажет, станет ли договоренность по дизелю отдельной коммерческой операцией или первым шагом к более масштабным изменениям в отношениях России с западными странами.

Американский президент 10 октября публично заявил, что Украине следует сменить главу государства Фото: whitehouse.gov, архивное фото

Зеленский устроил истерику, Трамп выступил за смену президента Украины

Зеленский, комментируя договоренности Москвы и Вашингтона в интервью Axios 9 октября, заявил, что считает решение Трампа несправедливым. По его словам, договоренность выглядит как подарок российскому президенту, поскольку позволяет России нарастить поставки топлива на фоне продолжающегося конфликта.

Издание отмечает, что в ходе 15-минутного интервью украинский лидер говорил с раздражением и досадой и даже выразил чувство, что его предали. Многие западные СМИ охарактеризовали выступление Зеленского одним словом – «истерика».

В ответ американский президент 10 октября публично заявил, что Украине следует сменить главу государства. Трамп объяснил свою позицию тем, что Зеленский упустил возможности договориться о прекращении конфликта.

«Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом», – заявил американский лидер, выступая перед журналистами.

Трамп также обвинил Зеленского в том, что тот продолжает действовать по собственному усмотрению, несмотря на требования Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее Трамп уже критиковал Зеленского за отказ принять предложенные условия урегулирования конфликта.

При этом вопрос о проведении президентских выборов на Украине остается открытым. Очередное голосование должно было состояться весной 2024 года, однако его не провели из-за действующего в стране военного положения. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года.

США усилили давление на Киев

Дополнительные подробности о попытках Вашингтона добиться прекращения украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре 11 октября опубликовала британская газета Financial Times.

По данным издания со ссылкой на европейских чиновников, американские представители предупреждали о возможной приостановке механизма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), который позволяет закупать американское вооружение для Украины за счет стран-партнеров. Кроме того, речь шла о возможном прекращении обмена разведывательной информацией.

По словам собеседников газеты, представители США связывались с европейскими чиновниками и Киевом, пытаясь добиться прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Таким образом, разногласия вокруг энергетической инфраструктуры затронули не только отношения Вашингтона и Киева, но и механизмы военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.

За Зеленским еще стоят европейские финансовые доноры Фото: сайт В. Зеленского

«Сценарий Трампа для Зеленского – самоубийственный»

Сценарий Президента США по урегулированию конфликта на Украине может оказаться политически губительным для Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По словам эксперта, для смены украинского лидера необходима консолидированная позиция западных стран. Однако сейчас призывы к этому звучат со стороны США, тогда как Зеленского продолжают поддерживать европейские финансовые доноры.

«Если бы это была консолидированная позиция Запада, тогда бы, скорее всего, это смещение произошло. А это позиция США, но не всего Запада, а за Зеленским еще стоят европейские финансовые доноры», – пояснил Блохин.

Политолог считает, что прекращение конфликта, заморозка боевых действий и проведение выборов могут создать для Зеленского угрозу потери власти. По его оценке, украинский лидер заинтересован в продолжении западной финансовой поддержки, а завершение конфликта может изменить условия ее предоставления.

«Сценарий Трампа для Зеленского самоубийственный: остановка конфликта, заморозка этого конфликта, переговоры. От конфликта он получает каждый месяц колоссальные деньги, финансовые ресурсы от Запада. В условиях остановки конфликта и проведения выборов он проигрывает», – заявил эксперт.

По мнению Блохина, в этих условиях Зеленский может попытаться затягивать переговорный процесс. При этом стратегия Киева, как считает политолог, может быть рассчитана на временную заморозку конфликта без окончательного урегулирования.

«Стратегия будет заключаться в следующем: попытка заморозить конфликт так или иначе, но с такими моментами эскалации. То есть не решить конфликт, а заморозить. Украина будет надеяться, что она как-то три года перекантуется, пока Трамп у власти, и с приходом нового американского президента все встанет на свои места, будет дальше поддержка Украины по полной программе», – полагает собеседник.

Трамп объявил об энергетическом перемирии

Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, которое должно вступить в силу немедленно. Об этом 11 октября Трамп сообщил в Truth Social.

«Начиная с этого момента между Россией и Украиной в рамках войны объявляется ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Обе стороны согласились на это. Не нарушайте его!» – написал американский президент.

Однако заявление вызвало вопросы относительно конкретных условий договоренности. Вскоре журналист Axios Барак Равид сообщил о разговоре с Зеленским, который заявил, что объявленное перемирие стало для него новостью. При этом украинский лидер выразил готовность соблюдать его, если Россия согласится прекратить соответствующие удары.

Позднее представитель Белого дома пояснил Axios, что речь может идти об отказе обеих сторон от атак на нефтеперерабатывающие заводы. По словам американского чиновника, если стороны прекратят такие удары, следующим этапом переговоров может стать договоренность об отказе от атак на электростанции и энергетические сети.