FT: США угрожают Украине прекращением поставок оружия

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа угрожает прекратить действие механизма закупок американского оружия в интересах Украины в надежде заставить Киев отказаться от нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом со ссылкой на европейских чиновников пишет британская газета Financial Times.

По словам собеседников издания, вчера и сегодня им звонили американские представители, пытаясь добиться прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Они предупреждали о возможном прекращении действия механизма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающего поставки вооружений из Штатов за счет стран-партнеров, а также об остановке обмена разведывательной информацией.

«Они (американцы – прим. Т-и) звонят в Киев… звонят всем [в Европе]», – заявил один из источников FT, получивший звонок от сотрудника Военного министерства США.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, которое начинает действовать немедленно. «Не нарушайте его!» – обратился он к обеим сторонам.

Однако вскоре журналист портала Axios Барак Равид рассказал в социальной сети Х (прежде Twitter) о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик сказал, что для него «стало новостью» объявленное Трампом энергетическое перемирие, но выразил готовность соблюдать его, если оно вступит в силу.

Вечером 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. После их завершения американский лидер объявил, что РФ немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по его оценке, Россия в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния своих НПЗ.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции с дизельным топливом российского происхождения. Разрешение будет действовать до 00.01 7 апреля 2027 года по восточному летнему времени США (7.01 по московскому времени).

Позднее Axios со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Трамп принял решение заключить соглашение с РФ о поставках дизтоплива после того, как шесть просьб о прекращении ударов по российским нефтяным заводам оказались проигнорированы Зеленским.