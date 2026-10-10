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Политика 10 октября 2026 20:09

Трамп заявил о необходимости смены лидера Украины

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Трамп заявил о необходимости смены лидера Украины
Фото: kremlin.ru

Украине пора сменить главу государства. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

«Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом», – приводит ТАСС слова американского лидера.

Трамп также заявил, что Украине следует найти руководителя, способного достичь договоренностей. По его словам, Владимир Зеленский уже мог заключить несколько сделок, но по какой-то причине не сделал этого.

Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года, однако их не проводили из-за действующего в стране военного положения. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек в мае того же года.

#Дональд Трамп #США #Украина #Владимир Зеленский
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