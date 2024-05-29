«Зорба» в России, парад иноземцев, театр Якобсона: главное с Нуриевского фестиваля-2024

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Блистательный дивертисмент»: право на ошибку и на бис

Два финальных аккорда – гала-концерта – фестиваля в этом году представляют собой не традиционный микс из отдельных классических номеров и современной хореографии танцовщиков разных театров, а концертную программу Санкт-Петербургского театра балета имени Якобсона. Прежде никогда не бывавший на гастролях в Казани театр завершает XXXVII Нуриевский фестиваль – первый спектакль прошел накануне, второй состоится сегодня вечером.

Проект «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона» собирался в течение трех лет по хореографии заслуженного деятеля искусств РСФСР, самобытного и экспериментального постановщика. В трех отделениях артисты представили хореографические картины Якобсона на музыку Моцарта, Беллини, Россини, Дебюсси, а также на сочинения Прокофьева, Берга, Шостаковича и Глинки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Леонид Якобсон, конечно, набирал и ставил номера на определенных людей. И еще у Леонида Вениаминовича первостепенным был выбор музыки, а дальше уже как пойдет. Но он не ставил номер, если у него не было конкретного человека для этого номера. Потом как-то все снивелировалось и все танцевали всё. Сейчас мы снова точечно ищем артистов – это самая сложная наша задача. Со всего бывшего Советского Союза ищем и на какие-то номера не можем найти до сих пор. Критерии? У них должна душа именно гореть. Гореть, волноваться. Этот репертуар нигде в мире не идет. Он практически и не может идти, потому что за артистом каждый миллиметр, каждый сантиметр нужно смотреть знающему, лично прочувствовавшему эту хореографию человеку, иначе это уже не Якобсон», – сказала журналистам перед началом первого гала-концерта педагог-репетитор Театра балета имени Леонида Якобсона, хранитель его наследия Вера Соловьева.

Первое отделение вечера было ближе к классическому балету, второе ассоциативно с современной беспредметной живописью, в третьем театр Якобсона представил две мини-постановки – «Свадебный кортеж» на музыку Шостаковича и «Блестящий дивертисмент» на одноименное сочинение Глинки. В первой знающий казанский зритель мог заметить параллели со сценой сватовства в национальном балете «Шурале», поставил который в 1941 году так же Леонид Якобсон, а вот вторая балетная картина оказалась не столь блестящей, как ее название: балерина центральной пары почти в самом начале номера запнулась, смазав движение.

Сегодня, 29 мая, артисты Театра имени Якобсона повторят программу «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впервые в России «Грек Зорба»

Нуриевский фестиваль в этом году, напомним, открыла 12 и 13 мая российская премьера балета «Грек Зорба». Ставить спектакль в Казань приехал иностранец русского происхождения, танцовщик и хорегораф Лорка (Леонид) Мясин.

С первых мгновений спектакля, конечно же, зал в предвкушении ожидал сиртаки — самую, пожалуй, известную мелодию композитора Микиса Теодоракиса, написавшего сначала музыку к фильму «Грек Зорба» 1964 года, а после партитуру и оркестровку для балета.

Задействованы в казанской версии балета по сюжету книги Никоса Казандзакиса «Жизнь и приключения Алексиса Зорбаса» около 130 артистов, с оркестром и дирижером — 190 (но ставил Лорка этот балет и на 450 артистов).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущих балетных партий пять. В первый день премьеры партию Грека Зорбы танцевал премьер Большого театра Игорь Цвирко, а 13 мая — заслуженный артист Татарстана, лауреат Госпремии имени Тукая Михаил Тимаев, который в осенней премьере ТГАТОиБ предстал перед публикой в образе монаха Иакинфа.

Англичанина Джона в первый вечер танцевал Вагнер Карвальо, на следующий — Салават Булатов. Партия изящной, молодой, трагически погибающей от злобы односельчан вдовы Марины досталась Кристине Андреевой и Аманде Гомес. Смуглая, темноволосая и темпераментная уроженка Бразилии Гомес идеально как визуально, так и эмоционально слилась с образом своей героини. Молодого влюбленного в Марину грека Манолиса в спектаклях исполнили Наиль Салеев и Антон Полодюк. В партии Мадам Ортанс зрители увидели заслуженную артистку Татарстана Александру Елагину и Ладу Старкову.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сентябре Театр оперы и балета имени Джалиля планирует показать балет «Грек Зорба» во время гастролей с Большом театре.

Парад танцовщиков-иностранцев

Программу XXXVII Нуриевского фестиваля составили всего девять спектаклей. Среди них «Спящая красавица» (15 мая), «Золотая Орда» (17 мая), «Корсар» (19 мая), «Иакинф» (21 мая), «Лебединое озеро» (23 мая), «Баядерка» (25 мая), «Дон Кихот».

Танцевать «Корсар» в Казань приехали танцовщик из Гаваны Нельсон Пенья, который служит в Казахском театре оперы и балета имени Абая. В «Корсаре» на казанской сцене Нельсон Пенья, чей рост 195 сантиметров, танцевал партию предводителя корсаров Конрада. Партию его возлюбленной Медоры пригласили исполнить из того же Казахского театра оперы и балета Малику Ельчибаеву.

«Я танцевал Конрада в другой редакции, поэтому очень рад, что дали мне такую возможность в Казани. Главное – чтобы зрителю понравилось. Я учился в Гаване в Кубинской национальной школе балета. У нас сильное влияние оказывает российская школа балета, ведь в советское время между нашими странами были тесные отношения. Но есть и отличия. Еще когда я учился, мне всегда было интересно поехать в другую страну, узнать, увидеть разную культуру, разные школы, разные театры. С училища я всегда об этом мечтал. Куда я поеду, где я буду, я не знал, но всегда было в голове такое», – рассказал, общаясь с казанскими журналистами, Нельсон Пенья.

Японец по происхождению Шота Онодэра на XXXVII Нуриевском фестивале исполнил в «Корсаре» партию хозяина базара Исаака Ланкедема.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Станцевать в «Баядерке» Татарский театр оперы и балета пригласил двух артистов Польского национального балета – Чинару Ализаде на партию Никии, Владимира Ярошенко на партию знаменитого воина Солора. Юная, 19-летняя Мария Кошкарева из труппы Большого театра России блистала в этот вечер в партии дочери раджи Гамзатти.

Странствующие: «Дон Кихот» и Рудольф Нуриев

Завершал фестивальную программу балет в трех действиях «Дон Кихот». Сам Рудольф Нуриев считал «Дон Кихот» одним из главных балетов своей жизни. Именно в этом балете в партии цирюльника Базиля в 1960 году Нуриева увидела Жанин Рэнге – представитель французского агентства литературы и искусства, которая приехала в Россию организовывать майские гастроли 1961 года Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинского театра) в Париже. Нуриеву тогда был 21 год. Француженка была уверена: этого танцовщика непременно нужно показать Парижу. Она настояла на личном обращении к министру культуры СССР Екатерине Фурцевой. Так Рудольф Нуриев был включен в программу парижских гастролей, после которых в СССР не вернулся..

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главные сюжетные роли в «Дон Кихоте» XXXVII нуриевского фестиваля исполнили Глеб Кораблев и Фаяз Валиахметов – артисты Татарского театра оперы и балета имени Джалиля. На главные балетные партии пригласили приму Венгерской государственной оперы, в прошлом служившую в Большом театре России, Диану Косыреву, она танцевала Китри, и премьера Челябинского театра театр оперы и балета имени Глинки Кубаныча Шумакеева, блиставшего в этот вечер в партии цирюльника Базиля, в которого влюблена Китри. Оба артиста впервые стали участниками Нуриевского фестиваля. Диана Косырева призналась, что впервые после долгого декретного отпуска станцевала Китри, в партии которой еще до пандемии выступала на гастролях в Китае.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Диана Косырева и Кубаныч Шумакеев впервые встретились и танцевали вместе только на Нуриевском фестивале. Изящная, невероятно энергичная, шустрая Диана Косырева эстетически гармонично сочеталась с улыбчиво-белозубым грациозным Кубанычем Шумакеевым, который виртуозно и легко выполнял как единичные зрелищные прыжки и поддержки, так и серии этих движений. Правда, судя по реакции в зале, кто-то из искушенных казанских зрителей заметил в первом акте отличия от привычной им хореографии Китри и поначалу был этим очень возмущен – «недотягивает». Однако во втором и особенно в третьем акте, где насыщенность сложными элементами партии Китри больше, исполнение приглашенной балерины исправило первое критично-скептическое впечатление знатоков.

Из приглашенных артистов «Дон Кихот» Нуриевского также танцевали двое танцовщиков Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко ­– Герман Борсай в партии тореадора Эспада и Полина Заярная в партии уличной танцовщицы. Пара смотрелась исключительно слаженно. Из труппы Кремлевского балета в Казань исполнить в балете партию Повелительницы дриад приехала Полина Дияншина. Со звездами сцену разделили учащиеся Казанского хореографического училища.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если оценивать всю программу XXXVII Нуриевского фестиваля целиком, то она уникальна по трем параметрам. Первое – театр представляет классику большого масштаба. Это так называемая тяжелая артиллерия академического театра. Второе – редкий фестиваль может похвастаться эксклюзивной частью: в афише Нуриевского фестиваля ровно треть спектаклей – это эксклюзивы театра местного. Для того чтобы посмотреть “Баядерку”, необязательно приезжать в Казань, но для того, чтобы посмотреть “Иакинфа”, надо будет приехать (а также “Грека Зорбу” и ”Золотую Орду”, – прим. Т-и). Третье – в финале Нуриевский фестиваль позвал труппу балета Леонида Якобсона. Это такой шаг к целостности вообще в концепции фестиваля, потому что Якобсон стоял у истоков татарского балета. Именно Леонид Якобсон приехал сюда не как какой-то наемный человек, художник, а как человек, который проник в эту культуру, проникся ею целиком, пошел не по поверхности, а по сущностной части. Поэтому, собственно, “Шурале” можно до сих пор смотреть и не надоедает», – оценила в беседе с журналистами балетный критик Лейла Гучмазова.