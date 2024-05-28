Диана Косырева и Кубаныч Шамакеев станцевали «Дон Кихот» Нуриевского фестиваля

XXXVII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева подходит к завершению. 27 мая здесь состоялся девятый, завершающий спектакль фестивальной программы – балет в трех действиях «Дон Кихот».

Главные сюжетные роли «Дон Кихота» исполнили Глеб Кораблев и Фаяз Валиахметов – артисты Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, организующего Нуриевский фестиваль. На главные балетные партии пригласили приму Венгерской государственной оперы, в прошлом служившую в Большом театре России, Диану Косыреву, она танцевала Китри, и премьера Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Кубаныча Шумакеева, блиставшего в этот вечер в партии цирюльника Базиля, в которого влюблена Китри. Оба артиста впервые стали участниками Нуриевского фестиваля.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Я очень люблю Китри в “Дон Кихоте”. Это одна из любимых моих партий. Так что мне сегодня очень повезло станцевать ее здесь. Но до Нуриевского фестиваля я танцевала Китри достаточно давно – еще до ковида во время большого тура по Китаю. После у меня был перерыв на декретный отпуск, поэтому пауза с гастролями. Я восстановилась, и вот – в Казани на Нуриевском фестивале. Вчера у нас была единственная репетиция, но мне достаточно комфортно: приятная сцена, приятный зал, приятная атмосфера. И думаю, что всё должно быть хорошо. Ощущения пока очень приятные. Я бы не сказала, что в вашей постановке в моей партии есть какие-то сильные различия. Конечно, маленькие нюансы есть везде. К тому же спектакль живет на сцене, и никогда, мне кажется, не получается его повторить по шаблону», – рассказала Диана Косырева, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Пара, впервые встретившаяся и танцевавшая вместе только на Нуриевском фестивале, блистала на казанской сцене. Изящная, невероятно энергичная, шустрая Диана Косырева эстетически гармонично сочеталась с улыбчиво-белозубым грациозным Кубанычем Шумакеевым, который виртуозно и легко выполнял как единичные зрелищные прыжки и поддержки, так и серии этих движений. Правда, судя по реакции в зале, кто-то из искушенных казанских зрителей, заметил в первом акте отличия от привычной им хореографии Китри и поначалу был этим очень возмущен – «недотягивает». Однако во втором и особенно в третьем акте, где насыщенность сложными элементами партии Китри больше, исполнение приглашенной балерины исправило первое критично-скептическое впечатление знатоков.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Из приглашенных артистов «Дон Кихот» Нуриевского также танцевали двое танцовщиков Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко ­– Герман Борсай в партии тореадора Эспада и Полина Заярная в партии уличной танцовщицы. Пара смотрелась исключительно слаженно. Из труппы Кремлевского балета в Казань исполнить в балете партию Повелительницы дриад приехала Полина Дияншина. Со звездами сцену разделили учащиеся Казанского хореографического училища.

Балет «Дон Кихот» – знаковый спектакль для Рудольфа Нуриева, чье имя носит фестиваль классического балета в Казани. Именно в этом балете в партии цирюльника Базиля в 1960-году Нуриева увидела Жанин Рэнге – представитель французского агентства литературы и искусства, которая приехала в Россию организовывать майские гастроли 1961 года Театра оперы и балета имени Кирова в Париже. Рудольфу Нуриеву тогда был 21 год. Француженка была уверена, что этого танцовщика непременно нужно показать Парижу, и для этого настояла на личном обращении к министру культуры СССР Екатерине Фурцевой. Так Рудольф Нуриев был включен в программу парижских гастролей.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Позже, в 1966 году, сам Нуриев ставит «Дон Кихота» в Вене. Потом в Мельбурне, Цюрихе и в Осло. В 1971 году в Марселе, на родине Мариуса Петипа, орусевшего француза и первого балетмейстера, создавшего этот балет в эмиграции в России. Сам Нуриев считал «Дон Кихот» одним из главных балетов своей жизни.

В Театре оперы и балета имени Джалиля «Дон Кихот» идет в постановке 2015 года художественного руководителя балета Владимира Яковлева.

XXXVII Нуриевский фестиваль, напомним, продолжат сегодня и завтра, 28 и 29 мая, два гала-концерта «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона». Их представят артисты Театра балета Якобсона.