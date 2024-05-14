Всем сиртаки: впервые в России поставлен балет «Грек Зорба» — для Нуриевского фестиваля

В Казани не просто премьерой, а широко известным в мире, но никогда прежде не ставившемся в России балетом открылся XXXVII Фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Постановку «Грек Зорба» для Казани реализовал Лорка (Леонид) Мясин — иностранец русского происхождения, сам в прошлом танцовщик и сын известного танцовщика и хореографа Леонида Федоровича Мясина, эмигрировавшего из России до революции.

«Балет „Грек Зорба” — это новая классика. Это совершенно уникальный выбор культуры, который не относится к академическому, классическому балету. Этот балет, конечно, безумно успешен из-за темы — это же триумф жизни, победа над смертью через танец. Этнические балеты, народность в них в какой-то момент стали оказывать большое влияние на весь балетный мир. Я понимаю, что приехал в Казань с „китайским языком”, потому что в России не было такого, не было знания характерных греческих танцев. А это совершенно другое. Корни этого стиля и хореографии в самом греческом народе: необязательно жить и показывать их, но нужно быть уверенным в своей этнике. Они так и танцуют. Это называется миракия — очень сильная меланхолия, которая выражается через движение», — сказал Лорка Мясин в эксклюзивном интервью «Татар-информу».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьера шла два вечера — 12 и 13 мая. Публика с удовольствием, умилением и удивлением чутко следила за происходящим на сцене, за таким нетривиальным не то что для Татарского театра имени Джалиля — для всего российского балета сюжетом. Вслушивалась в греческие мелодии и песни, рассматривала костюмы персонажей — лаконичные и понятные образы греческих крестьян, молодого заезжего щеголя-англичанина Джона и увядающей француженки Мадам Ортанс.

«Для греков большое значение имеет традиция. До сих пор они танцуют в ресторанах, встают после обеда… Это всё очень красиво. И это семейная страна. Семья держит Грецию. Благодаря семье, старикам держится страна, которая из-за экономических перемен пострадала очень сильно. Я тоже думаю, что семья — это самый сильный камень, который есть в нашем пребывании на свете. При этом история „Грека Зорбы”, созданная в середине ХХ века, для греков и сейчас совершенно современная», — отметил собеседник агентства

В двухактном балете декорации несменяемые и, пожалуй, выраженно стереотипно-ассоциативные: они нарочито акцентированно напоминают зрителю, что действие происходит в Греции.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я поставил уже 50 разных сценографий „Грека Зорбы”. Как в очередной раз сделать Грецию так, чтобы она не была декоративная? Мы с художником-постановщиком Виктором Герасименко сделали масштабную Грецию, в которой тысячелетиями ничего не двигается, при этом она сама за себя говорит», — сказал Мясин.

Обрамляют сцену гигантские фигуры кариатид — статуи-колонны женщин в традиционных древнегреческих одеждах. Такие использовались при строительстве храмов в городах античной Греции. Они многим напомнят, хотя бы из учебника по истории, Эрехтейон на Акрополе в Афинах.

При этом центральное пространство сцены занято невысокой стеной с арочными проемами, в которой сымитирована простецкая каменная кладка обычной греческой деревеньки. Тем не менее декорация эта двухуровневая — на втором ее ярусе, как на втором плане, разворачиваются некоторые массовые и очень динамичные сцены. Здесь же появляются в традиционных черных греческих одеждах Алина Шарипжанова и Эльмира Калимуллина: народные артистки Татарстана выучили греческий текст, чтобы исполнить одна песню Марины, вторая — песню Мадам Ортанс.

Статичную сценографию разбавляют свет и видеопроекции, сгенерированные в том числе с помощью искусственного интеллекта. Тревога, ярость, страсть, радость сменяют друг друга в сценическом освещении. К финалу истории огромный диск Луны над деревней сменяет горизонт спокойного моря в ясный день.

Фото: © Владимир Василье в/ «Татар-информ»

С первых мгновений спектакля, конечно же, зал в предвкушении ожидал сиртаки — самую, пожалуй, известную мелодию композитора Микиса Теодоракиса, написавшего сначала музыку к фильму «Грек Зорба» 1964 года, а после партитуру и оркестровку для балета.

«Мы были лично и очень близко знакомы с Микисом Теодоракисом (композитор скончался в 2021 году — прим. Т-и). В 1968 году мы объехали всю Францию вместе. Весь университет я танцевал в своей компании под его песни, он дирижировал на сцене. Конечно, чтобы сочинить вместе такую постановку, надо было быть очень близкими людьми. Его музыка — это не фон, не декорация, это музыка, которая сама говорит, потому что она создана из народных песен. Она сама поэма, которая говорит миру, мир слушает и отвечает ей. Однажды Теодоракис сказал мне: „Понимаешь, когда я вижу твой балет, я вижу свою музыку”. Мне было очень приятно», — поделился воспоминаниями о композиторе и друге Лорка Мясин.

Впервые балет «Грек Зорба» был показан в 1968 году в театре «Арена ди Верона» в Италии. С тех пор его ставили в странах Европы, в Южной Америке, в Австралии и даже в не слишком дружелюбно относящейся к Греции соседней Турции — в целом около 5 тыс. спектаклей в 40 странах мира. В России балет «Грек Зорба», как и вообще балет Лорки Мясина, поставлен впервые.

Гвидо Сарно в репетиционном зале Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В работе с казанской труппой был единственный маленький барьер — язык. К счастью, существует балетный язык, который позволяет понимать друг друга, даже если все вы разговариваете на разных языках. Сама постановка несложная для этой труппы. Сложнее было перенять, понять тему балета. Всякий раз необходимо вникнуть в тот стиль, который ты танцуешь, неважно, классика это, неоклассика, модерн… Это очень важно. А качество казанской труппы очень высокое — она может танцевать в разных направлениях, единственное, конечно, этому нужно обучать. Но ведь и вообще даже после окончания училища, школы, когда танцовщик приходит в профессиональную труппу, всё равно он должен учиться дальше. Этот процесс не должен останавливаться, в каком бы направлении ты ни танцевал. У вашей труппы большой потенциал, чтобы работать. Они очень универсальные танцоры. Когда я сейчас наблюдаю, как они танцуют, я вижу, что они понимают историю, они понимают греческую культуру», — рассказал в интервью агентству ассистент хореографа Гвидо Сарно.

Задействованы в казанской версии балета по сюжету книги Никоса Казандзакиса «Жизнь и приключения Алексиса Зорбаса» около 130 артистов, с оркестром и дирижером — 190 (но ставил Лорка этот балет и на 450 артистов). Ведущих балетных партий пять. В первый день премьеры партию Грека Зорбы танцевал премьер Большого театра Игорь Цвирко, а 13 мая — заслуженный артист Татарстана, лауреат Госпремии имени Тукая Михаил Тимаев, который в осенней премьере ТГАТОиБ предстал перед публикой в образе монаха Иакинфа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Англичанина Джона в первый вечер танцевал Вагнер Карвальо, на следующий — Салават Булатов. Партия изящной, молодой, трагически погибающей от злобы односельчан вдовы Марины досталась Кристине Андреевой и Аманде Гомес. Смуглая, темноволосая и темпераментная уроженка Бразилии, Гомес идеально как визуально, так и эмоционально слилась с образом своей героини. Молодого влюбленного в Марину грека Манолиса в спектаклях исполнили Наиль Салеев и Антон Полодюк. В партии Мадам Ортанс зрители увидели заслуженную артистку Татарстана Александру Елагину и Ладу Старкову.

«Z — Зорба, Победа! Надо быть выше себя», — наставлял Лорка Мясин на репетициях перед премьерой казанскую труппу.

Греки танцуют совершенно по-особенному, подчеркнул он, имея в виду, конечно же, народную хореографию и народную интонацию танца.

Лорка Мясин на репетиции в ТГАТОиБ имени Джалиля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Академия много не позволяет — она очень строгая. Там нельзя слишком много отдавать души, надо сдерживать себя и быть аристократом. А в этом сюжете и в хореографии, конечно, гордость, но при этом нет распущенности такой — всё построено, как симфония. Кордебалет играет очень важную часть, как и греческий хор. Ваша труппа научилась этому, накануне премьеры мы оттачивали с вашими артистами такое состояние с моим ассистентом. И обязательно нужно требовать, чтобы выражение было настоящее: а это внутренняя сила, которая отражается даже издали. Если это будет только физика, то это просто какая-то гимнастика, которая ничего не скажет», — разъяснил Лорка Мясин.

Алина Шарипжанова и Эльмира Калимуллина стали безусловным украшением постановки. Причем слова для песни Мадам Ортанс (ее, напомним, в спектакле поет Эльмира Калимуллина) Лорка Мясин написал специально для постановки в Казани.

Фото: © Владимир Василье в/ «Татар-информ»

Для зрителя, не знакомого с одноименным фильмом «Грек Зорба», балет предстанет историей с двумя любовными линиями. Постановка «забывает» рассказать об инженерных затеях Зорбы в попытках помочь Джону начать разработку шахты и крахе этой идеи. Все внимание уделено неунывающему вечному греческому характеру и народу, не отчаивающемуся ни в каких обстоятельствах.

Зрители с артистами, а артисты со зрителями распрощались во второй день премьеры только после четырехкратного сиртаки на бис. Михаил Тимаев был так распален тем самым духом не сдающегося Зорбы, что пускался, было видно, с неистовым удовольствием, снова и снова в пляс под такую знакомую и ставшую народной мелодию Теодоракиса.

«Шикарно просто!», «Мне вообще нравится греческая культура», «Он ему помог…» — делились первыми впечатлениями друг с другом зрители.

Нуриевский фестиваль в этом году продолжат «Спящая красавица» (15 мая), «Золотая Орда» (17 мая), «Корсар» (19 мая), «Иакинф» (21 мая), «Лебединое озеро» (23 мая), «Баядерка» (25 мая), «Дон Кихот» (27 мая) и два гала-концерта (28 и 29 мая).