Зоолог КФУ прокомментировал распространение пауков-ос по Татарстану

Фото: Wikipedia.org

С 2003 года на территории Татарстана фиксируются пауки-осы, или аргиопы Брюнниха (Argiope bruennichi). К 2007-му они распространились по всей республике и с тех пор встречаются всё чаще. Степень их опасности для человека объяснил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, сообщает пресс-служба вуза.

Паук-оса относится к числу аранеоморфных пауков, наиболее распространенных в умеренных широтах, и является представителем обширного семейства пауков-кругопрядов. Он способен расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. Особи сравнительно невелики: длина туловища взрослой самки – около 2,5 сантиметра, а общая длина – 4 сантиметра. Обитают пауки-осы на лесных опушках, полянах и луговинах, а также в кустарниковых зарослях.

«Да, этот вид действительно ядовитый, но он не может прокусить кожу на наших пальцах, у нас на руках она очень толстая. Если он будет контактировать с тонкой кожей, тогда, конечно, может быть какой-то эффект», – объяснил Николай Шулаев.

По словам ученого, настоящие осы (насекомые) и пчелы кусаются гораздо сильнее и болезненнее, да и боль от их укусов проходит куда медленнее. «Через час после укуса данного паука все проходит. Неприятные последствия будут у тех, кто имеет сильную аллергию», – уточнил он.

Соответственно, это паукообразное не несет серьезной угрозы людям, и опасаться его не стоит. К тому же кусаются «пауки-осы чрезвычайно редко, поэтому говорить о том, что нашествие опасно, – это сгущение красок», подчеркнул Шулаев, сославшись на мнение арахнологов.