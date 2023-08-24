В Татарстане стали чаще встречать тарантулов и других редких пауков

Южнорусский тарантул

Фото: Wikipedia.org

Татарстанцы начали чаще встречать редких пауков. На выложенных в социальных сетях жителями Казани и Буинска снимках действительно запечатлены южнорусский тарантул и аргиопа Брюнниха, иначе паук-оса. Об этом рассказал заведующий отделом беспозвоночных Зоологического музея и гербария имени Э. А. Эверсмана Казанского университета Андрей Беспятых, сообщает пресс-служба вуза.

«Южнорусский тарантул — самый крупный паук нашей фауны, занесен в Красную книгу Татарстана и России. <…> соответственно, убивать их не стоит, они не отличаются агрессивностью», — подчеркнул заместитель председателя Общества аквариумистов и любителей экзотических животных при Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ.

По словам ученого, опасность этого тарантула (Lycosa singoriensis) не следует переоценивать. «Будучи напуганным, придавленным случайно, может укусить, укус достаточно болезненный. Однако серьезной опасности не представляет», — объяснил он.

В случае укуса Беспятых посоветовал принять антигистаминное средство и обезболивающее, так как болезненные ощущения могут сохраняться многие часы. Однако забравшегося в помещение паука лучше не убивать, а «поймать <…> с помощью прозрачной емкости, подсунуть под емкость плотную картонку и вытряхнуть <…> где-нибудь вдали от помещения».

Аргиопа Брюнниха Фото: Wikipedia.org

Если южнорусский тарантул встречается в Татарстане редко (хотя численность этого вида увеличивается в сухие и теплые годы), то аргиопу Брюнниха (Argiope bruennichi), напротив, в республике можно встретить достаточно часто. Благодаря потеплению климата для нее здесь в последние годы сложились благоприятные условия, уточнил исследователь.

Относительно опасности паука-осы специалист заметил, что ее хелицеры (клешни) значительно меньше, чем у тарантула. «Прокусить кожу паук-оса часто просто не в состоянии. Они не очень агрессивные <…>. Даже в случае укуса это будет не болезненнее, чем укус пчелы или осы», — сказал арахнолог.

«У нас нет агрессивных форм. Паук сам без причины на вас никогда не нападет. Если не напугать, не придавить их, они не представляют опасности. <…> не трогайте их, они вас тоже не тронут», — резюмировал Андрей Беспятых.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ученые отреагировали на сообщения о появлении в Казани ядовитых пауков «черная вдова» (иначе каракурт, Latrodectus tredecimguttatus).