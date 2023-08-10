Ученые отреагировали на сообщения о появлении в Казани ядовитых пауков «Черная вдова»

Казаны в соцсетях сообщают, что за последнее время обнаружили в городе сразу два ядовитых паука «Черная вдова». Одного заметили в Горкинско-Ометьевском лесу, другого – во дворе жилого дома по ул.Завойского. Однако специалисты говорят, что это не ядовитые, а другой вид пауков, которые внешне на них похожи.

«Мне тоже присылали фотографии пауков якобы „Черная вдова“ этим летом. Но вероятнее всего, это не ядовитые пауки, — отметил кандидат биологических наук, доцент КФУ Николай Шулаев. — У нас в республике есть похожий вид пауков, который в целом выглядит также. Отличить внешне его довольно сложно».

Фото из соцсетей

Мнение о том, что горожане обнаружили «Черную вдову» по фотографиям опроверг и завотделом беспозвоночных зоологического музея и гербария им.Эверсмана КФУ, ученый-арахнолог Андрей Беспятых. Отметим, что это специалист по паукам, один из авторов сайта «Пауки Республики Татарстан.

Однако пару лет назад в Казани все-таки находили настоящих ядовитых пауков – как пояснил Шулаев, их завезли путешественники с юга, так как пауков можно не заметить и привезти вместе с багажом.

«В целом, что касается того, что климат в Татарстане приближается к австралийскому, то это тоже не так, можно быть спокойными, – добавил Шулаев. – Конечно, у нас начали появляться богомолы. Но это еще ни о чем не говорит. Вспомните, что весной у нас было довольно прохладно, в июне на время похолодало. Так что от изменения климата в строну австралийского мы еще далеки».

Напомним ,что ранее метеорологи заявили, что климат в Татарстане становится более южным, связав с этим увеличение количества опасных природных явлений – таких, как ураган, который обрушился на республику в конце июля.