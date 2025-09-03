Золотой Сингапур, стабильность Леонова, рывок Даку и «Рубина»: Спортрейтинг – этап 2

На втором этапе Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» продолжают задавать темп представители индивидуальных видов спорта благодаря успехам спортсменов в Сингапуре. За командные виды спорта отдуваются «Рубин», регбисты и пляжные волейболистки. Представляем итоги за август.





Фото: © «Татар-информ»

Чемпион в августе – Андрей Минаков: золото на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре

3 августа 2025 года на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре пловец сборной Татарстана Андрей Минаков завоевал золото в комбинированной эстафете 4х100 метров в составе российской команды. В республике он выступает за команду СК «Синтез». Таким образом, эта команда и Минаков зарабатывают сразу 25 очков и ярко врываются в наш рейтинг.

Помимо Андрея Минакова еще три атлета Татарстана вернулись с медалями из Сингапура. Серебро на счету Софьи Дьяковой (плавание), Агнии Тулуповой (синхронное плавание) и Никиты Шлейхера (прыжки в воду). Последний тоже мог претендовать на золото, но стал жертвой неоднозначного судейства, о чем «ТИ-Спорту» в эксклюзивном интервью рассказал победитель первого этапа нашего рейтинга – министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Пловец сборной Татарстана Андрей Минаков завоевал золото в комбинированной эстафете 4х100 метров в составе российской команды Фото: minsport.tatarstan.ru

Эти победы татарстанского спорта особенно важны, поскольку вносят большой вклад в успешное возращение России на международную арену. Несколько международных федераций уже допустили наших спортсменов на свои крупнейшие турниры. И примечательно, что атлеты Татарстана с первых же стартов добывают медали для российской команды.

13 августа Раис Татарстана Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле татарстанских спортсменов и заявил, что их победы вдохновляют всю республику. В своей речи лидер Татарстана отдельно поздравил спортсменов, которые привезли медали из Сингапура.

Фото: «Татар-информ»

Главный герой ЧМ по водным видам спорта Андрей Минаков поблагодарил власти республики за поддержку.

«Не столько за награду, сколько за тот вклад за кулисами, который делает Правительство Татарстана. Оно оказывает большую поддержку спортсменам. Поэтому хочется поблагодарить их, сказать огромное спасибо за это», – сказал Минаков.

Кудерметова и Леонов – на подиуме

Как и по итогам первого этапа рейтинга, казанская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась на втором месте и по результатам августа. Лето 2025 года становится очень результативным для спортсменки. В июле она одержала победу в парном разряде на престижнейшем Уимблдоне, а в августе показала отличный результат и в одиночном разряде.

Кудерметова остановилась в шаге от выхода в финал второго по значимости американского турнира в Цинциннати. Спортсменка в трех сетах уступила итальянке Жасмин Паолини. Тем не менее этот результат – большой успех для российского тенниса в целом. Он позволил Кудерметовой вернуться в топ-30 мирового рейтинга WTA. Она 26-я теннисистка в мире.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов тоже во второй раз подряд попадает в топ-3 нашего рейтинга Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов тоже во второй раз подряд попадает в топ-3 нашего рейтинга. Татарстан продолжает серию проведения статусных национальных чемпионатов в Казани. На сей раз глава Минспорта РТ привез в Казань «королеву спорта» – чемпионат России по легкой атлетике.

Казань не только в очередной раз спокойно справилась с организацией крупного соревнования, но и сделала из него хорошее шоу. Ведущим мероприятия стал известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. Причем одиозный ведущий на сей раз обошелся без скандалов и старательно признавался в любви к Казани.

Турнир получился настолько успешным, что в Казани на легкую атлетику впервые продавали билеты и выручили за них порядка 1 млн рублей, о чем «ТИ-Спорту» заявил сам Леонов. В интервью нашему корреспонденту он подробно рассказал об организации чемпионата и достижениях спортсменов. По 15 очков в зачет министра и Минспорта.

Даку тащит «Рубин», прорыв регби – пляжного и классического

В рейтинге появляются новые лица. Казанский клуб «Зилант» стал чемпионом России по пляжному регби среди женских команд. Турнир проходил в Москве и завершился триумфом регбисток из столицы Татарстана.

«Зилант» прошел всю дистанцию без поражений. Подопечные Максима Амонова одержали шесть поочередных побед, оставив соперниц позади себя. В решающем матче «Зилант» обыграл «ВВА-Подмосковье» (6:5). Наставник казанской команды остался в шаге от пьедестала нашего рейтинга за август.

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку с первых матчах нового сезона РПЛ продолжает оправдывать средства, которые команда Рашида Рахимова вложила в новый контракт албанского футболиста. На счету форварда 6 голов в 7 матчах лиги и третье место в таблице бомбардиров РПЛ. Помимо самого футболиста, «Рубин» получает 10 очков в командный зачет месяца.

Фото: © «Татар-информ»

Между тем по ходу августа мужской регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» вырвался на первое место в таблице чемпионата России. Однако подопечные ДжейПи Нила в лидерах надолго не удержались. 23 августа казанцы уступили «Локомотиву», с которым вскоре сыграют в финале Кубка России. Поэтому лишь шестое место в нашем рейтинге.

Рывок «КАМАЗа» в Первой лиге, новая татарка Тутберидзе и «Кубок наций» по хоккею на траве

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов сенсационно стартовал в чемпионате Первой лиги по футболу. Подопечные Ильдара Ахметзянова перед сезоном не числились в фаворитах. Однако челнинцы после шести туров занимали третье место в таблице и могут побороться за выход в РПЛ. Это седьмое место в нашем рейтинге за август. И первые очки тренера и «КАМАЗа» в рейтинге.

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов сенсационно стартовал в чемпионате Первой лиги по футболу Фото: fckamaz.ru

С 25 по 30 августа в Казани прошел международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций» среди мужчин и женщин. Любые международные соревнования на территории страны сейчас большая редкость. Поэтому достижение ФСО «Динамо» по РТ и его председателя Асгата Сафарова ценно вдвойне. Как известно, руководитель Администрации Раиса РТ лично курирует хоккей на траве. Более того, именно он в свое время реанимировал этот вид спорта в Татарстане.

А замыкают рейтинг два новичка. Юная фигуристка Дина Хуснутдинова и брейкер Назип Миникаев. Первая пополнила группу знаменитого тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала татарстанских звезд – Алину Загитову и Камилу Валиеву.

А Назип Миникаев 6 августа одержал победу в личных соревнованиях сборной команды России по брейкингу на международных соревнованиях Cypher Town x Silverback Europe 2025 в Будапеште (Венгрия). Он оставил на втором месте оппонента из Бразилии b-boy Samuka. Добавим, что в финале командных соревнований Cypher Town x Silverback Europe 2025 сборная команда России обошла команду Red Bull.

Выбор читателей и лидерство «Рубина» и Леонова в общем зачете

Напомним, что по итогам каждого этапа мы предлагаем читателям проголосовать за одного представителя из нашего топ-5 в личном и командном зачете. Победители голосования получат по 10 очков в общий зачет. По итогам июля победу в голосовании одержали Мирлинд Даку (в личном зачете) и «Рубин» (в командном зачете).

Фото: © «Татар-информ»

10 очков позволили Даку по итогам двух этапов рейтинга войти в топ-3 личного зачета. А «Рубин», благодаря голосам болельщиков, на 8 очков оторвался от Минспорта РТ. Сейчас вы можете проголосовать уже по результатам августа. На сайте «Татар-информа» и в телеграм-канале «ТИ-Спорта».

В целом в личном зачете по итогам двух этапов лидирует Владимир Леонов, на 4 очка опережая Веронику Кудерметову. Из сюрпризов – высокие позиции Андрея Минакова, Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер») и ДжейПи Нила.

В командном зачете «Рубин» отрывается от конкурентов, пока главным конкурентам в командных видах спорта («Ак Барсу», УНИКСу и «Зенит-Казань») практически нечем похвастаться. Уверенно идет по дистанции Минспорта РТ. В тройку лучших втиснулись «пловцы» из СК «Синтез». К тому же бросается в глаза большое представительство регбистов.

Фото: © «Татар-информ»

Из неожиданностей со знаком минус – низкое место «Ак Барса». Сезон в КХЛ пока не начался, но мы ожидали большей активности казанцев на трансферном рынке, что могло дать команде Анвара Гатиятулина заветные очки. Однако инфоповодов со знаком плюс практически нет, а единственные очки «барсам» принес Дмитрий Воронков, который ныне выступает за океаном.

Будем надеяться, что со стартом сезонов в хоккее, баскетболе и волейболе ведущие команды Татарстана подтянутся к лидирующим позициям в нашем рейтинге. На данный момент позади 1/6 дистанции.