«Ваши победы вдохновляют»: Рустам Минниханов принял спортсменов РТ в Казанском Кремле

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в зале торжеств Казанского Кремля состоялась церемония чествования спортсменов Татарстана, показавших высокие результаты в минувшем сезоне 2024-2025 годов на российских и международных соревнованиях. Раис Татарстана Рустам Минниханов в своей поздравительной речи отметил последние победы татарстанских пловцов, завоевавших медали на чемпионате мира по водным видам спорта, которые завершились в Сингапуре в начале августа. Татарстанский лидер отметил большой вклад главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской.

«Поздравляю вас с успешными выступлениями в сезоне 2024/2025 годов. Вы показали отличные результаты в водных видах спорта, единоборствах, танцевальном спорте. Отмечу выступление наших ребят на чемпионате мира по водным видам спорта. Вы еще раз продемонстрировали силу отечественного спорта, показали нашим ребятам, что можно достойно конкурировать со спортсменами мирового уровня.

Мы признательны Татьяне Николаевной Покровской за огромное внимание к развитию водных видов спорта России и республики. Благодаря вашему многолетнему опыту и большому авторитету наши спортсмены отлично выступили на мировом первенстве и показали высокий класс подготовки.

В очередной раз показала свое превосходство наша титулованная бильярдистка Диана Миронова. Она пятнадцатикратный чемпион мира в дисциплине. Ну и, конечно же, отдельно хочу выделить лыжные гонки. Безоговорочную победу нашей сборной на чемпионате и в Кубке России.

Дорогие друзья, мы гордимся тем, что у нас в республике живут люди, способные покорить самые высокие спортивные вершины. К ним стремились и вы и ваши тренеры, вложившие свой опыт, знания и профессиональное мастерство. Важную роль в победе сыграла поддержка родных и близких, а также многочисленная армия болельщиков Татарстана», – отметил Раис РТ.

Также Рустам Минниханов отметил, что подобные победы не были бы возможны без поступательной работы с населением республики, которое все больше занимается массовым спортом. А Татарстан готовит для них все необходимые условия.

«Безусловно, вклад в общее дело вносят все представители спортивного сообщества. Спортивные федерации, клубы и учреждения, ну и Министерство спорта Республики, – продолжил Рустам Нургалиевич. – Ваши достижения вдохновляют мальчишек и девчонок, которые занимаются в спортшколах Республики. Таких людей у нас более 90 тысяч».

«В целом в республике уделяется серьезное внимание спортивной сфере. Строятся спортивные объекты и проводятся капитальные ремонты, укрепляются материально-технические базы спортивных школ, закупаются высокотехнологичные оборудования и инвентарь. Ну и выплачиваются стимулирующие выплаты за достигнутые успехи», – сказал Минниханов.

Также он отметил, что с каждым годом в Татарстане растет количество членов сборных команд России от республики. На сегодня их 1005 человек. У победителей и призеров крупных соревнований – 1013 медалей. А также повысилось число татарстанцев, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. На сегодняшний день этот показатель достиг 65%. Татарстан и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку спортсменам, тренерам и всем работникам спортивных учреждений. А также продолжит работу по развитию инфраструктуры в республике, отметил Раис Татарстана.

«Дорогие друзья, сегодня вы спортивная гордость не только Республики Татарстан, но и России. Уверен, впереди вас ждет немало громких побед. Вы и дальнейшем будете дарить нам незабываемые эмоции, писать яркую историю спортивных достижений республики и страны. Желаю вам здоровья и успехов!» – резюмировал Минниханов.