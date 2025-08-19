Новая татарка в колоде Тутберидзе: повторит ли Хуснутдинова путь Загитовой и Валиевой

Накануне стало известно, что еще одна уроженка Татарстана стала подопечной знаменитой Этери Тутберидзе. Уроженка Заинского района Дина Хуснутдинова выиграла несколько локальных титулов и транзитом через Казань перебирается в Москву. «ТИ-Спорт» изучает шансы фигуристки повторить чудо Загитовой и Валиевой.





Фото: fsrussia.ru

Кто такая Дина Хуснутдинова и откуда она пришла?

История Дины Хуснутдиновой чем-то похожа на путь футболистки Алсу Абдуллиной. Обе девушки начинали свой путь из маленьких отдаленных населенных пунктов Татарстана, а вскоре добрались до самого высокого уровня. Дина – уроженка села Аксарино в Заинском районе. Родители привили девочке любовь к спорту, но хотели, чтобы Дина сама почувствовала влечение к этому занятию. В детском возрасте она уже начала ездить в районный центр, чтобы начать заниматься спортом. Вскоре она стала заниматься в заинской спортивной школе «Яшьлек», где попала в группу тренера Юлии Коншиной. Здесь юная фигуристка довольно скоро стала звездой республиканского уровня.

В 2022 году она впервые стала победительницей чемпионата Татарстана в одиночной программе.

Вскоре юное дарование из Аксарино перебралась в Казань, где продолжила оттачивать мастерство в спортивной школе «Стрела». Ее новым тренером стала Надежда Заякина. В столице республики Дина выучила тройной аксель – элемент, который сделал ее одной из самых перспективных фигуристок России. О ней стали узнавать серьезные эксперты.

В Казани тренером Хуснутдиновой стала Надежда Заякина Фото: fsrussia.ru

«Я начала слышать о ней еще в прошлом сезоне, когда Дина выступала на юниорских этапах и в плане перспектив была достаточно хороша. Если я знаю и слышала о такой спортсменке, то значит, она действительно хорошая. Потому что обычно мало кого выделяют», – рассуждает в беседе с «ТИ-Спортом» знаменитая фигуристка, серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

Хуснутдинова выиграла несколько локальных титулов и ставит номера на музыку по татарским мотивам

Не так давно Заякина поставила Дине Хуснутдиновой программу под музыку по мотивам сказки Габдуллы Тукая «Шурале». С ней фигуристка в августе заняла 13-е место на первенстве России среди юниоров, однако ее выступление стало самым необычным и креативным из всех участниц. Она чисто исполнила тройные аксели на контрольных прокатах (один в короткой и два в произвольной программе).

Впрочем, Леонова в беседе с нашим изданием пока не видит в этом событии выдающихся достижений и тем более преимуществ перед сверстницами.

«Я думаю, что особо-то никого не удивишь. Но главное не то, что ты делаешь сейчас, а чтобы у тебя были перспективы на будущее, чтобы ты сохранил эти элементы до взрослого уровня, чтобы не травмировался. Самое главное для юниоров сейчас – это не травмироваться и донести то, что у них сейчас есть, на взрослый уровень.

Задача у нее, как и у всех, – кататься чисто и стабильно. Потому что прыжковый контент у топ-5 юниорок – он у всех с четверными ультра-си элементами. Поэтому там будет серьезная конкуренция. Все плюс-минус одинаково прыгают, но у кого нервы более крепкие, тот и выдержит в этой борьбе», – продолжает Леонова.

Программы Дины Хуснутдиновой выделяются не только сложной техникой, но и необычной яркой хореографией Фото: fsrussia.ru

Однако программы Дины Хуснутдиновой выделяются не только сложной техникой, но и необычной яркой хореографией. Помимо непростой хореографии у нее непривычные музыкальные мотивы и сеттинг (обстановка, в которой происходит действие программы). Ее короткая программа под татарскую музыку, поставленная Надеждой Заякиной, стала настоящей изюминкой первенства России. Под руководством этой наставницы Дина уже завоевала серебро на Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2023 году, выиграла еще первенство Республики Татарстан в 2024 году, а также завоевала бронзовые медали на этапе юниорского Гран-при России (2024).

Именно возрастающие результаты Дины в сезоне 2024/2025 заставили обратить на нее внимание из Москвы, заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

Возрастающие результаты Дины в сезоне 2024/2025 заставили обратить на нее внимание из Москвы Фото: из семейного архива Хуснутдиновых

Пойдет по стопам Загитовой и Валиевой?

Что примечательно, сама Дина признается, что ее кумиром является олимпийская чемпионка Алина Загитова. Правда, Алина перешла в школу Этери Тутберидзе в куда более раннем возрасте – в 13 лет. Тогда, в 2015 году, она переехала из Альметьевска в Москву.

«Я фанатела по Алине. Ее программа «Кармен» – это что-то невероятное. Стараюсь учиться у лучших», – рассказывала Хуснутдинова после того, как взяла бронзовые медали на одном из этапов юниорского Гран-при.

Еще на прошлой неделе Дина отправилась в Москву, чтобы показать свои программы, а в комментарии для ТАСС говорила, что приехала в Москву пока только для просмотра в центре Тутберидзе. Однако, по данным «РИА Новостей», фигуристка уже полноценно занимается в одной из лучших школ страны и мира.

Для повторения пути двух выдающихся татарстанских фигуристок Дине предстоит титаническая работа Фото: fsrussia.ru

Однако нужно понимать, что для повторения пути двух выдающихся татарстанских фигуристок Дине предстоит титаническая работа. В команде Тутберидзе и без Хуснутдиновой собраны практически все самые сильные девочки, способные прыгать четверные ультра-си. Сейчас Дине необходимо не только донести до взрослого уровня всё, что она умеет, но и серьезно прибавлять и усложнять свою программу, чтобы выделиться.

Именно уверенностью в выполнении сложных элементов в свое время сначала Алина Загитова, а потом и Камила Валиева выиграли конкуренцию в группе Тутберидзе и пробились на Олимпийские игры.

«Про Камилу Валиеву можно сказать, что она поцелована Богом. Что у нее есть всё, чтобы быть олимпийской чемпионкой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нет, она не уникум»

«Для меня Камила Валиева – это фигуристка одна на миллион, поэтому вряд ли повторит ее путь. Не говоря уже о Загитовой. Это уникальные спортсменки, которые были рождены чемпионками.

Данные есть – здорово! Но пока что, кроме того, что она из Казани и с тройными, ничего о ней выдающегося не скажешь. Например, про Камилу Валиеву можно сказать, что она поцелована Богом. Что у нее есть всё, чтобы быть олимпийской чемпионкой. Там и вторая оценка сумасшедшая, и какие у нее в принципе сумасшедшие прыжки, и то, что она дошла до Олимпиады и сохранила всё.

А здесь мы пока ничего сказать не можем. Мы видим, что здесь и сейчас Хуснутдинова сильная спортсменка, будет классная конкуренция в группе. А что будет дальше, мы не знаем. Но думаю, если Дина попадает в такую сильную команду, то здесь, конечно, ты хочешь не хочешь будешь стараться расти и предлагать что-то особенное. Вряд ли у нее получится переплюнуть названных девочек или Трусову. Это надо что-то уникальное сделать. Отвечая на ваш вопрос – нет, она не уникум. Она – как все девочки, которые в этом возрасте могут это делать. Она будет уникумом только в том случае, если все это донесет до 18 лет», – сказала Леонова.



Что ж, посмотрим, сбудутся ли прогнозы эксперта. Мы же желаем новой казанской фигуристке удачи.