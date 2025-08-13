Андрей Минаков: «Очень благодарен правительству Татарстана за поддержку спортсменов»

Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня в Казанском Кремле после чествования спортсменов пловец Андрей Минаков, на чемпионате мира в Сингапуре завоевавший золотую медаль, ответил на вопросы прессы.

Первым делом Минаков поблагодарил правительство Республики Татарстан за поддержку спортсменов.

«Я очень благодарен, прежде всего за поддержку. Не столько за награду, сколько за тот вклад за кулисами, который делает правительство Татарстана. Оно оказывает большую поддержку спортсменам. Поэтому хочется поблагодарить их, сказать огромное спасибо за это», – сказал Минаков.

Также Андрей рассказал, какое настроение царило среди отечественных спортсменов на ЧМ в Сингапуре.

«Безусловно, мы настраивались, что будет очень высокая борьба, поскольку все сборные мира, включая Францию, Америку, Италию, привезли свои топ-составы. Поэтому мы знали, что будет очень тяжело. Тем не менее очень рад, что все наши ребята смогли собраться с силами, эмоциями, и выдать такой великолепный заплыв, который привел наш квартет к золотой медали. Чуть-чуть не хватило до рекорда мира, но все впереди», – рассказал Минаков.

Спортсмен рассказал, как планирует провести свой отдых.

«На самом деле у меня активный отдых все-таки. Просто немножко сменили род деятельности. Поэтому к плавательным тренировкам приступим чуть позже, в августе», – рассказал Андрей Минаков.

Напомним, на чемпионате мира Минаков занял шестое место на дистанции 100 метров баттерфляем, проплыв дистанцию за 50,90 секунды. Победителем стал француз Максим Груссе (49,62).Также в составе мужской сборной Андрей завоевал золотую медаль в комбинированной эстафете 4×100 метров. Это первое золото российских пловцов в мужской комбинированной эстафете на мировом первенстве с 1973 года.

На всероссийских соревнованиях Минаков представляет сборную Татарстана.