«Знала, что он так решит»: жена бойца рассказала о его решении встать на защиту Родины

На фото: Алия с сыном Айратом приехала к мужу в Ульяновск, чтобы повидаться перед его отправкой в зону СВО

В Пестречинском районе Татарстана продолжается набор на контрактную службу. Пестречинец Азат один из тех, кто добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он сегодня защищает Родину, отстаивает интересы страны, а дома его ждет надежный тыл — любящая семья.

«Я ничего не говорила ему. Все свои мысли по этому поводу, чувства, переживания держала в себе. Не уговаривала его остаться, не просила уезжать. Все знают и понимают, что там происходит, что может случиться. Ему больше сорока лет, он взрослый ответственный мужчина, а такие решения каждый должен принимать сам. Это не было спонтанно, он думал довольно долго, я это знала, но не вмешивалась. В начале сентября прошлого года сказал, что подпишет контракт и уедет на СВО. Не скажу, что это было для меня как гром среди ясного неба. Нет, я знала, что он так решит», — вспоминает Алия.

Как сильная духом женщина, она приняла решение мужа и поддержала его — помогла ему собраться и стойко провожала.

Вначале Азат был в учебке в Ульяновске. Семья приезжала к нему туда в гости и чтобы попрощаться перед отправкой в зону боевых действий.

«Когда есть возможность, он выходит на связь и говорит, что у него все хорошо. Во время разговора может сказать что-то вроде „вот кушать приготовил“ или „вот окопы копали с ребятами“. И больше ничего», — говорит Алия.

Супруга отмечает, что Азат всегда был немногословным, больше показывает себя поступками.

Она рассказала историю своего замужества. Алия родилась и выросла в селе Конь. После школы уехала в Казань, отучилась на повара-кондитера и работала в кафе. На выходные приезжала к маме в родное село.

«Азат в это время из Пестрецов часто приезжал в гости к нашим соседям. Так мы познакомились. Однажды после выходных я собиралась уезжать обратно в город, он сказал: „Пока не торопись, я сам тебя ближе к вечеру отвезу“. Я ни о чем не подозревала, думала, ну раз хочет, пусть отвезет, тем более тогда еще с транспортом были проблемы. Своей машины у него не было, он приехал на машине какого-то знакомого и вместо города привез меня к своим родителям. Их, оказывается, он предупредил, что собирается жениться и сейчас приедет с невестой. Меня тут уже ждали. Так неожиданно для всех и даже самой себя я вышла замуж. Мы познакомились в мае, в июне у нас был никах, в июле — свадьба», — поделилась Алия.

С тех пор прошло 22 года. Азат и Алия вырастили троих детей, уже стали бабушкой и дедушкой. У старшего сына Айрата есть своя семья и маленький сыночек. Средний ребенок Айдар в этом году окончил девятый класс и поступил в строительный колледж. Маленькой Азалии десять лет.

«Последние три года выдались очень тяжелыми для меня. Сначала умер папа (свекор). Мы жили все вместе, большой семьей, я привыкла, что нас всегда много, что дома всегда кто-то есть. Не прошло и года после его смерти, умерла моя мама, через два месяца — свекровь. Дом постепенно опустел. Азат ушел на СВО, у старшего сына своя семья, младший уехал в Казань учиться, живет в общежитии, приезжает только на выходные. Мы остались вдвоем с младшей дочерью. Вся работа по дому, весь быт на мне одной. Конечно, нелегко», — признается Алия.

Азат не смог приехать и в отпуск, который был запланирован на лето. Поэтому она была вынуждена обратиться с просьбой о поддержке в районную администрацию, нужны дрова на зиму.

Вот уже больше года жизнь семьи — это ожидание звонков и сообщений от мужа. Они ждут его с нетерпением и верят, что он, как и многие другие бойцы, вернется с долгожданной победой живым и здоровым к своей семье.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Материал подготовлен при участии Ольги Шамсутдиновой