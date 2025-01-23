«Знайте, что мы рядом»: боец СВО приехал на свадьбу дочери в Азнакаево

Военнослужащий из Азнакаевского района Татарстана Фирдаус Хасанов вернулся в краткосрочный отпуск. Причиной долгожданного возвращения бойца на малую родину стала свадьба дочери — Ильзиры Хасановой.

Отец очень хотел разделить радость с семьей и проводить дочь под венец. 17 января в торжественной обстановке во Дворце бракосочетания Азнакаева был зарегистрирован брак Дильнаса Талипова и Ильзиры Хасановой.

Мероприятие прошло при участии близких молодоженов и представителей власти. Церемонию, которая прошла на татарском языке, вела начальник отдела ЗАГС Айгуль Хасанова. Она пожелала, чтобы молодые чтили и уважали своих родителей, поскольку они вывели своих детей на этот большой путь. Далее молодые в знак уважения сделали поклон родителям.

Поздравляя молодоженов от имени главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина, руководитель исполкома Айдар Шамсутдинов пожелал им любви и семейного благополучия, здоровья и долголетия.

Обращаясь к отцу невесты, руководитель выразил благодарность за служение Родине, за готовность жертвовать своим комфортом и безопасностью ради благополучия сограждан.

«Надеемся, что скоро наступит время, когда вы сможете вернуться к своим родным и близким. Я хочу, чтобы вы знали, что здесь, в Азнакаевском районе, всегда поддержат вас, вашу семью, родных и близких. Спасибо за отвагу и преданность. Мы гордимся вами, берегите себя и знайте, что мы рядом», — сказал он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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