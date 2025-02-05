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Политика 5 февраля 2025 10:29

Значимость казанского саммита БРИКС отметили на переговорах России и Индии

Значимость казанского саммита БРИКС отметили на переговорах России и Индии
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Значимость состоявшегося в Казани в прошлом, 2024 году саммита БРИКС была отмечена на переговорах России и Индии. Об этом рассказал «Татар-информу» председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат ГД от Татарстана Максим Топилин.

В последние дни депутат в составе делегации Госдумы во главе с Председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным находился с рабочим визитом в Индии. По его словам, на встречах обсуждались различные вопросы – от наращивания межрегиональных торгово-экономических отношений до развития социально-культурных связей.

Топилин заметил, что представители Правительства Индии подчеркнули значимость саммита БРИКС, который прошел в Казани.

«Такие события работают на перспективу. Высокий уровень организации, отличное проведение мероприятия со стороны Правительства Татарстана во многом стали залогом успеха», – подчеркнул депутат.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Участие в мероприятиях саммита приняли представители более 35 государств. Была среди них и делегация Индии, которую возглавлял Премьер-министр страны Нарендра Моди.

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#саммит БРИКС #БРИКС #индия #Максим Топилин
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