Посол Китая в РФ поблагодарил власти Татарстана за организацию саммита БРИКС

Фото: t.me/PolpredstvoRT

Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй передал благодарность руководству Татарстана за теплый прием и высокий уровень организации саммита БРИКС, прошедшего в Казани в октябре этого года, а также пожелал дальнейших успехов республике. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Китайское посольство в Москве организовало прием по случаю участия Председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС. Мероприятие по приглашению посла посетил вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Участие в мероприятиях саммита приняли представители более 35 государств. Была среди них и делегация КНР, состоявшая из 560 человек во главе с Председателем Си Цзиньпинем.

В своих выступлениях Председатель КНР отмечал значимость и особую актуальность встречи. «Очень рад вашему приглашению приехать в древний город Казань. В условиях невиданной за столетия трансформации мир переживает серьезные потрясения, но я убежден в незыблемости нашего выбора в сторону твердой взаимной поддержки и дружбы двух государств», — в частности, говорил он.

Видео: t.me/PolpredstvoRT.