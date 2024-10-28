На саммите в Казани Моди подарил Путину картину в стиле сохраи

Фото: Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На состоявшемся в Казани саммите БРИКС Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил Президенту России Владимиру Путину картину, созданную в технике сохраи. Об этом пишет газета The Times of India со ссылкой на источники.

Подаренная российскому лидеру картина была создана в районе Хазарибаг штата Джаркханд, где техника сохраи особо распространена. Искусство создавать картины в этом стиле передается в деревнях региона от матери к дочери. Техника связана с одноименным праздником, широко отмечающимся в ряде восточных штатов Индии.

Название стиля происходит от слова soroi на языке мундари (входит в группу языков мунда), которое в переводе означает «бить палкой». Дело в том, что в качестве кистей при создании картин в этой технике используются ветки растений, рисовая солома или даже пальцы. Базовый слой при этом наносится на тряпки.

Созданные в стиле сохраи «произведения искусства изображают животных, птиц и природу, отражая аграрный образ жизни и глубокое почтение к дикой природе в местной племенной культуре», отмечает издание.

В ходе визита в Казань Нарендра Моди также провел двусторонние переговоры с президентами Ирана и Узбекистана Масудом Пезешкианом и Шавкатом Мирзиёевым. Первому индийский лидер подарил вазу из морских раковин, изготовленную прибрежными мастерами западного штата Махараштра, а второму — картину в стиле варли. Эта минималистичная техника была создана одноименным племенем из того же штата.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь на встрече с Владимиром Путиным в столице РТ подарил ему двух драконов, о чем сообщал «Татар-информ».