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Лавров: БРИКС после казанского саммита окреп
БРИКС как организация окрепла после саммита, который прошел в Казани в октябре 2024 года. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.
«Конечно, это и БРИКС, который после казанского саммита еще более окреп. Полноправным членом стала Индонезия, которую мы активно поддержали в период российского председательства. Еще восемь стран стали государствами-партнерами», – сказал министр, отвечая на вопрос о структурах, созданных на основе российско-китайского партнерства.
Сотрудничество в объединениях, подобных БРИКС, развивается на основе консенсуса, но российско-китайский тандем способствует развитию стран-участниц.
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