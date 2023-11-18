Живущие в Финляндии россияне провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ

В столице Финляндии Хельсинки живущие в этой стране россияне провели митинг против закрытия четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Мероприятие собрало (к 13.00 по Москве) около 300 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Участники акции держали плакаты с надписями «Семейные связи не привилегия!» (Perhesiteet eivät ole etuoikeus!), «Семья стой, газ иди» (Perheille SEIS, mutta kaasua tulee), «Ограничения убивают» (Rajoitukset tappavat) и другими.

Один из протестующих, представившийся Глебом, рассказал корреспонденту российского агентства, что участники митинга не отделяют себя от финского общества.

«Мы часть финского общества. Нам близки его проблемы. Мы против нелегальных беженцев. Нам не нравится слишком жесткий метод, а не сама попытка решать вопрос», — подчеркнул он.

К концу 2022 года в Финляндии постоянно проживали почти 160 тыс. человек, имеющих гражданство другой страны помимо финского, в том числе более 37,8 тыс. россиян.

Финляндия в ночь с 17 на 18 ноября временно закрыла четыре из девяти пограничных пунктов на границе с Россией. Власти страны объяснили необходимость таких мер наплывом нелегальных мигрантов. На закрытых КПП будут установлены заграждения.