Финляндия в ночь на 18 ноября закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия планирует закрыть в ночь с 17 на 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу», – заявил Премьер-министр Петтери Орпо.

Ранее издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники, утверждали, что финские власти планируют закрыть пропускные пункты уже с 16 ноября.

Всего на границе двух стран работают девять контрольно-пропускных пунктов. С 9 ноября три из них из-за наплыва нелегальных мигрантов перестали пускать велосипедистов. Затем началось обсуждение более жестких мер.