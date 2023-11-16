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Финляндия в ночь на 18 ноября закроет четыре КПП на границе с Россией
Финляндия планирует закрыть в ночь с 17 на 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу», – заявил Премьер-министр Петтери Орпо.
Ранее издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники, утверждали, что финские власти планируют закрыть пропускные пункты уже с 16 ноября.
Всего на границе двух стран работают девять контрольно-пропускных пунктов. С 9 ноября три из них из-за наплыва нелегальных мигрантов перестали пускать велосипедистов. Затем началось обсуждение более жестких мер.
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