Финляндия установит заграждения на закрывающихся КПП с Россией

Финские пограничники планируют возвести заграждения на закрывающихся контрольно-пропускных пунктах с Россией. Об этом со ссылкой на погранотряд Юго-Восточной Финляндии сообщает РИА Новости.

Напомним, что четыре КПП будут закрыты в ночь с 17 на 18 ноября. «Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», — уточняется в сообщении.

14 ноября власти Финляндии объявили, что планируют ограничить движение на КПП с Россией из-за возможного роста нелегальных мигрантов. Сначала ожидалось, что четыре пункта закроют 16 ноября, однако затем дату закрытия перенесли на 18-е число.