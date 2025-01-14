Жив, благодаря командиру: боец СВО из Мензелинска рассказал о чудесном спасении

Житель Мензелинска Александр Матыцин полтора года назад подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где смело защищает интересы своей страны. После долгих месяцев отсутствия, боец вернулся домой в двухнедельный отпуск, который провел с любимой семьей и друзьями.

Александру — 41 год, и он уже многое пережил в своей жизни. Мужчина рано остался без родителей и по воле судьбы, когда ему было всего семь лет, вместе с младшим братом оказался в Мензелинской школе-интернате. С тех пор татарстанец преодолел множество трудностей и препятствий, что только закалило его характер.

Долгие годы он работал мотористом-нефтяником. Пять лет назад создал семью с девушкой Александрой, которая стала его опорой и поддержкой. В прошлый свой отпуск молодые люди обвенчались и обещали любить друг друга. Сейчас, возвращаясь домой, Александр чувствует себя счастливым и благодарным за то, что у него есть такая прекрасная семья.

Супруга, узнав о том, что Александр хочет подписать контракт, долго его отговаривала.

«Она до сих пор ругает меня за опрометчивый шаг, но я так не считаю. Хочу, чтобы мои близкие и любимые люди жили в мире, чтобы к ним не добралась война», — говорит боец.

В зоне спецоперации он управляет танком Т-62М, его экипаж наносит мощные огневые удары по противнику, обеспечивая поддержку. Боец признается, что научился управлять военной техникой быстро. Для него это все равно, что езда на легковом авто.

Танкист не видит, куда он стреляет: ему дают координаты, а он поражает цель, либо живые силы, а командование наблюдает со стороны. О своей работе он говорит мало, но за этой скромностью скрывается большая ответственность, требующая хорошей подготовки и отваги в прямом смысле слова.

«Боевые задачи выполняем неплохо. Руководство нас хвалит», — говорит военнослужащий.

По словам Александра, ребят «за ленточкой» очень поддерживают посылки из дома, особенно трогают детские письма и рисунки.

Отважный боец рассказал и о случае, который навсегда останется в его памяти и благодаря которому он остался жив.

«В этот день мы не должны были никуда ехать, но командир танка настоял и отправил нас с заряжающим на „зеленку“ (тыловой район, где отдыхает личный состав и ремонтируется боевая техника), чтобы привезти материал для строительства блиндажа и коммонеры для танка. Мы уехали и в этот же день прилетел снаряд именно в то место, где стоял наш танк. Мы остались живы благодаря нашему командиру», — поделился военнослужащий.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей Александр награжден грамотой и медалью Минобороны «Участника Специальной военной операции».

Защитник Отечества мечтает о том, чтобы спецоперация завершилась как можно быстрее, и он мог вернуться домой, к любимым людям.

В зале гиревого спорта «Титан» Александр Матыцин встретился с гиревиками. Сначала ребята показали бойцу свое мастерство в поднятии гирь. Далее Александр рассказал о себе и суровых буднях на фронте. Он также вручил ребятам флаг танкистов России — символ гордости и патриотизма.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой